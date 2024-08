"To już jest koniec". Rodzice pięcioraczków z Horyńca właśnie to ogłosili

Kapitan Tadeusz Lutak świętuje 107. urodziny

Na kartach Instytutu Pamięci Narodowej możemy szeroko poczytać o najstarszym czołgiście świata, który pochodzi właśnie z Podkarpacia. Kapitan Tadeusz Lutak urodził się 29 sierpnia 1917 r. w Żarnowej, ukończył szkołę powszechną, ochotniczo zgłosił się do służby wojskowej. 25 listopada 1937 r. przydzielony do szkoły podoficerskiej jako elew 2. Batalionu Pancernego w Żurawicy. Od 1 lutego do 30 września 1938 r. w Szkole Podoficerskiej, po jej ukończeniu przydzielony do kompanii czołgów Vickers jako goniec motocyklowy. 1 sierpnia 1938 r. otrzymał odznakę „strzelca dobrego”. We wrześniu 1938 r. mianowany starszym strzelcem. Uczestniczył w zajęciu Zaolzia, Spiszu i Orawy. Od 1 września 1939 r. brał udział w walkach 121. kompanii czołgów lekkich w ramach 10. Brygady Kawalerii. Wzięty do niewoli w okolicach Starego Dzikowa, uciekł z transportu i powrócił do domu.

Zdobywał cenne dla Armii Krajowej informacje wywiadowcze. Uczestniczył w wielu akcjach sabotażowych i dywersyjnych. Brał udział w akcji likwidacyjnej na Edwardzie Kochu w Niebylcu, który otrzymał wyrok śmierci za współpracę z Niemcami. Po wejściu Sowietów zmuszony wyjechać na tzw. Ziemie Odzyskane. Powrócił do Żarnowej w 1946 r., gdzie pracował jako masarz i rolnik. Swoje życie dla ojczyzny narażał ponad 30 razy. Za niekwestionowane zasługi był wielokrotnie odznaczany.

W czwartek, 29 sierpnia 2024 roku w dzień jego 107 wielu znamienitych gości chciało z nim świętować ten szczególny dzień. Kapitan Tadeusz Lutak na wszystkie ważne uroczystości zarówno dla Państwa jak i dla siebie ubiera swój wyjściowy mundur. Z Kapitanem Lutakiem świętowali m.in. przedstawiciele Gminy Strzyżów, który obwieścili to w mediach społecznościowych.

W naszej gminie mieszka najstarszy mężczyzna w Polsce. Kpt. Tadeusz Lutak obchodzi dzisiaj 107 urodziny! Z tej okazji pragniemy złożyć gratulacje i wyrazy uznania dla niezłomnej siły i patriotyzmu, które stale inspirują kolejne pokolenia! Życzymy Panu Kapitanowi zdrowia, radości oraz wielu pięknych chwil w gronie najbliższych. Z okazji 107. urodzin, Panie Kapitanie, 200 lat w zdrowiu i wszelakiej pomyślności „dla Ojczyzny i dla chwały...”

- napisał Piotr Szopa, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Strzyżowskiego, jeden z licznych gości, którzy wspólnie ze starostą strzyżowskim Robertem Godkiem, wicestarostą Zbigniewem Korabem, zastępcą burmistrza Strzyżowa Ewą Szela i przewodniczącym rady Tomaszem Wójtowiczem. Odwiedzili jubilata w ten szczególny dzień.

Piękny wpis o kapitanie z Podkarpacia

U jubilata pojawili się tez przedstawiciele Odra-Niemen Oddział Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, którzy również swoją wizytą w dniu urodzin pochwalili się na swoim profilu w mediach społecznościach.

- Dzisiaj 107. urodziny świętuje Przyjaciel naszego stowarzyszenia, mieszkaniec Strzyżowa kapitan Tadeusz Lutak ps. „Pancerz”, najstarszy żyjący żołnierz Armii Krajowej Rzeszów. Ostatni żyjący żołnierz pancernego oddziału gen. Maczka z Żurawicy (dziś 1 batalion czołgów ), uczestnik wojny obronnej 1939 roku. „Czasami śnią mi się twarze poległych kolegów… 1 września przywołuje wojenne wspomnienia”. Pan Kapitan jest najstarszym żyjącym czołgistą Wojska Polskiego. Zdobywał cenne dla Armii Krajowej informacje wywiadowcze. Uczestniczył w wielu akcjach sabotażowych i dywersyjnych - czytamy w urodzinowym wpisie.

- Brał udział w akcji likwidacyjnej na Edwardzie Kochu w Niebylcu, który otrzymał wyrok śmierci za współpracę z Niemcami. „O Polskę nie można było się nie bić! Gdyby trzeba było iść po raz drugi, też bym się nie zastanawiał… Cieszę się, że teraz mogę opowiadać o tym młodzieży…". Dziękujemy serdecznie Pan kapitanowi, za to że możemy nazwać Go naszym Przyjacielem i życzymy 200 lat w zdrowiu i radości !! We współpracy z Fundacją Nie Zapomnij O Nas, Powstańcach Warszawskich prężnie działamy i wspieramy Bohaterów naszej wolności, kombatantów z Podkarpacia... - dodają przyjaciele jubilata.

Kapitan Tadeusz Lutak jest Honorowym Obywatelem powiatu strzyżowskiego.