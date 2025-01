Seniorzy z Przemyśla zdębieli, gdy dostali to pismo! Mają zamurować 17 okien w swoim domu. Szokująca decyzja

- Nikt mi nigdy nic nie odpowiedział. Pisałam pisma, chodziłam do urzędów. Nic, jak grochem o ścianę! Żyliśmy w tym fetorze, aż w ubiegłym roku był u nas człowiek od kanalizacji i stwierdził, że ktoś podłączył się do naszego przyłącza kanalizacyjnego. Zgłaszałam to w urzędzie. Też bez reakcji - dodała kobieta.

Emerytka twierdzi, że potem było jeszcze gorzej. Kobieta borykała się z Urzędem Miejskim w Przemyślu, który żądał udowodnienia, że jej dom stoi legalnie. – Przecież oni sobie to mogą wszystko sprawdzić w urzędzie. Jeśli ktoś wydawał pozwolenie to oni! Urzędnicy stwierdzili, że mam za swoje pieniądze wykonać ekspertyzę za kilka tysięcy, żeby potwierdzić legalność mojego budynku. Nie zrobiłam tego, bo przecież to wszystko jest absurd. Urzędnicy teraz się do mnie przyczepili, a przez lata nie mieli oporów, żeby np. brać od nas podatek za dom. W Polsce kupuje się domy nielegalnie postawione? To tak można? - rozpaczała kobieta.