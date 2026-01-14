Na zewnątrz szalał mróz. Kompletnie pijany 15-latek wpadł do zaspy. O krok od tragedii

Policjanci z Ustrzyk Dolnych poinformowali o wieczornej akcji, która miała miejsce na ulicy Fabrycznej. Funkcjonariusze znaleźli tam kompletnie pijanego 15-latka, który wpadł do głębokiej zaspy śnieżnej!

- Szybka reakcja funkcjonariuszy prawdopodobnie uratowała mu życie - podkreślają mundurowi.

Stróże prawa apelują, aby reagować w sytuacjach, gdy zauważamy osoby zagrożone wychłodzeniem, szczególnie w okresie zimowym.

Ustrzyki Dolnej: 15-latek wpadł do zaspy. Był pijany i bełkotał

- 13 stycznia, przed godziną 20, w rejonie ulicy Fabrycznej w Ustrzykach Dolnych, policjanci pełniący służbę patrolową, zauważyli światło wydobywające się z zaspy śnieżnej. Po zatrzymaniu radiowozu i sprawdzeniu miejsca, funkcjonariusze znaleźli młodego mężczyznę leżącego w głębokiej zaspie - czytamy w komunikacie KPP w Ustrzykach Dolnych.

Policjanci poinformowali, że nastolatek był wychłodzony, trudno było nawiązać z nim kontakt, miał drgawki i nie potrafił utrzymać się na nogach. Na zewnątrz panował mróz. Termometry pokazywały -7 stopni Celsjusza. - Policjanci powiadomili zespół ratownictwa medycznego. Do czasu przyjazdu karetki okryli go folią termiczną i przenieśli do radiowozu, aby mógł się ogrzać i aby ograniczyć dalszą utratę ciepła - opisują szczegółowo stróże prawa z Ustrzyk Dolnych.

Znaleziony chłopiec wypowiadał nieskładne, niezrozumiałe słowa. Szybko wyszło na jaw, dlaczego zachowuje się tak, a nie inaczej. - Podczas udzielanej mu pomocy funkcjonariusze wyczuli od niego alkohol. Okazało się, że miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Policjanci ustalili, że jest to 15-letni mieszkaniec powiatu bieszczadzkiego - podali mundurowi z Podkarpacia.

Sąd rodzinny zajmie się sprawą chłopca. Policja apeluje

Wspominany wyżej nastolatek trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. - O całej sytuacji, ustrzyccy funkcjonariusze powiadomili rodziców chłopca. O sprawie zostanie powiadomiony także sąd rodzinny - podkreślają przedstawiciele KPP w Ustrzykach Dolnych.

Policjanci z Podkarpacia apelują o reagowanie w sytuacjach, gdy zauważamy osoby zagrożone wychłodzeniem, szczególnie w okresie zimowym. Jeżeli wiemy, że osoba nieletnia spożywa alkohol, ktoś ma problem z jego nadużywaniem lub przebywa w warunkach zagrażających zdrowiu, należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby:

Policję - 112

Ośrodek Pomocy Społecznej

Straż Miejską

- Wystarczy jeden telefon na numer alarmowy 112, by uratować czyjeś życie - podkreślają mundurowi. Te komunikaty powinni sobie wziąć do serca mieszkańcy całej Polski.

