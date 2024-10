Całkowicie zamknięte przejście graniczne w Barwinku! Jest komunikat

Jutro zamykają przejście graniczne ze Słowacją w Barwinku! Policja podaje, którędy będzie można przekraczać granicę

Zamierzasz skorzystać z przejścia granicznego i udać się na Słowację jutro, 6 października albo chcesz wracać do Polski ze Słowacji? Uważaj, bo w tym miejscu nie przekroczysz granicy! Jutro, w niedzielę 6 października przejście graniczne w Barwinku na Podkarpaciu zostanie zamknięte. Policja apeluje, by wybierać inne przejścia, czyli na przykład te w Ożennej i Radoszycach. „Tego dnia od godz. 6 do 18 całkowicie zostanie wstrzymana możliwość przejazdu trasą Vysny Komarnik – Barwinek” - podają mundurowi. "Uwaga! Jutro, 6 października, w godz. 6:00-18:00, polsko-słowackie przejście graniczne w #Barwinek zostanie całkowicie zamknięte dla ruchu pojazdów. Apelujemy by kierowcy jadący #DK19 w kierunku Słowacji wybierali alternatywne trasy przejazdu" - brzmi z kolei komunikat Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Powód zamknięcia granicy to odbywające się na Słowacji obchody 80. rocznicy Operacji Karpacko-Dukielskiej

Skąd taka decyzja? Na szczęście nie dzieje się nic niepokojącego, co byłoby przyczyną zamknięcia przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Chodzi o odbywające się na Słowacji obchody 80. rocznicy Operacji Karpacko-Dukielskiej. Jak dodał oficer prasowy policji w Krośnie kom. Paweł Buczyński dla PAP, kierowcy jadący drogą krajową nr 19 w stronę Słowacji mogą korzystać z przejść granicznych Ożenna-Nižná Polianka (jest jednak ograniczenie tonażowe do 7,5 tony z wyłączeniem autobusów i busów ) oraz Radoszyce-Palota.

