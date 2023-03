Uzbierali 9,5 mln zł dla Poli, ale przyszedł cios. "Każdy dzień to wielka niewiadoma"

Co się stało z 73-letnią Krystyną Łysik? Policja przeszukuje jej dom i bada różne hipotezy zaginięcia [GALERIA]

Informacja o tym, że udało się zebrać 9,5 miliona na lek dla chorej na SMA dziewczynki była wielkim szczęściem nie tylko dla rodziców, ale i wszystkich osób, które walczyły o każdą złotówkę dla malutkiej Poli.

Niestety, niedługo później przyszedł straszny cios. W środę, 25 stycznia 2023, rodzice Poli Matuszek z Białobok zamieścili druzgocący wpis w mediach społecznościowych, z którego wynikało, że Pola zadławiła się i trafiła do szpitala. Zaczęła się walka o życie dziewczynki.

W środę (15 marca 2023) rodzice Poli przekazali najnowsze informacje o stanie zdrowia dziecka.

- Kochani, pytacie, co u Poli… Stan – bez zmian. Polunia została przeniesiona do Ośrodka Rehabilitacyjnego, gdzie od początku zacznie swoją drogę rehabilitacyjną. Próbujemy uczyć się życia w nowej rzeczywistości. Przed nami intensywna, wielopłaszczyznowa rehabilitacja… bardzo trudny czas, ponieważ Pola musi się wszystkiego nauczyć od nowa, a jest bardzo, bardzo słaba… Nie jest łatwo. Jest ciężko. Każdy dzień to wielka niewiadoma… Ale nie poddamy się i nie przestaniemy wierzyć, że i dla naszej rodziny kiedyś wyjdzie słońce. Dziękujemy Wam za troskę i wsparcie - napisali rodzice dziewczynki.

