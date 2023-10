Szok!

W kościele świętego Stanisława i Wojciecha w Porębach Dymarskich siedzi diabeł

Malutki drewniany kościółek pod wezwaniem św. Stanisława i św. Wojciecha w Porębach Dymarskich (powiat kolbuszowski) to miejsce, które zdecydowanie warto odwiedzić. W tygodniu jest zamknięty, ale warto zaplanować wycieczkę tak, aby udało się nam wejść do środka. To jeden z niewielu uświęconych miejsc, w których siedzi diabeł! Ten w Porębach Dymarskich ma swoją ważną funkcję w kościele.