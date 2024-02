W Polsce wiele osób nigdy nawet nie słyszało jego nazwy. Nowy park narodowy

Od 23 lat w Polsce nie powstał żaden nowy park narodowy. Ostatni, Park Ujście Warty został powołany w 2001 roku. Czy to się wkrótce zmieni? Lokalni działacze mają wielkie nadzieje, że padnie właśnie na Turnicki Park Narodowy. Pojawiła się nadzieja, kiedy Paulina Hennig-Kloska na jednej z konferencji prasowych powiedziała, że właśnie Turnicki Park Narodowy znajduje się na "krótkiej liście" parków możliwych do utworzenia.

Fudnacja Dziedzictwo Przyrodnicze informuje, że Turnicki Park Narodowy to najdłużej powstający park narodowy w Polsce, a początki sięgają okresu dwudziestolecia międzywojennego. Przemyski przyrodnik Tadeusz Trella zwrócił wtedy uwagę na na potrzebę ochrony grupy górskiej Suchego Obycza i Turnicy. Lasy te były zagrożone wyrębem. Na stronie Turnickiego Parku Nardoowego czytamy, że sięgnąć należy nawet do roku 1876, wtedy to Bolesław Kotula rozpoczął eksplorowanie tamtych terenów. Do 1887 roku znalazł ponad 300 gatunków z rodziny ryjkowców (chrząszcze).

Czy społecznie projektowany Turnicki Park Narodowy faktycznie zostanie parkiem w tym roku? Wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała w rozmowie z PAP zadeklarował, że w 2024 roku rozpocznie się proces tworzenia nowego parku narodowego, dodając jednak, że jedną z możliwych lokalizacji jest Zachodniopomorskie. Zapewnił jednak, że celem nowego kierownictwa ministerstwa jest powołanie nie jednego, a kilku parków narodowych w obecnej kadencji.

