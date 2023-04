Wakacje będą dłuższe! Czarnek zaskarbi sobie sympatię uczniów?

i Autor: Priscilla Du Preez / Unsplash

Ale super!

Wakacje będą dłuższe! Pilna decyzja Ministerstwa Edukacji i Nauki. Czarnek zaskarbi sobie sympatię uczniów?

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 będzie później, niż zwykle! To świetna informacja dla uczniów, którzy wcale nie będą musieli pojawić się w szkole 1 września, jak to zwykle bywało. Ministerstwo Edukacji, na czele którego stoi Przemysław Czarnek, opublikowało kalendarz roku szkolnego 2023/2024, z którego wynika, że wakacje będą dłuższe! Jak to możliwe? Spieszymy z wyjaśnieniami.