Wataha wilków na granicy dwóch bieszczadzkich wsi. Niezwykłe nagranie

Popularne w mediach społecznościowych Nadleśnictwo Baligród zamieściło nagranie, na którym widać watahę wilków "gdzieś na granicy dwóch bieszczadzkich wsi" - czytamy. Nagranie wywołuje ciarki. Internauci żywo na nie zareagowali:

"Głodne więc muszą wyruszyć całą watahą. Siła w grupie posiłek będzie 😔 Żeby przetrwać muszą jeść" ; "Piękna zima i wataha. Strach się bać. Cała gromada. Gdzie tak biegną? Chyba im głód dokucza" ; "Piękne, dzikie, nie trzeba wchodzić im w drogę. Ale często się słyszy, że to one wykradają okolicznym gospodarzom inwentarz żywy"; "Wyruszyły na polowanie chyba są głodne". - to tylko niektóre z komentarzy zamieszczonych pod nagraniem.

Co zrobić, gdy spotkamy wilka?

Co zrobić, gdy spotkamy w lesie wilka? Lasy Państwowe radzą podjąć takie działania:

Unieś ręce i machaj nimi w powietrzu. To rozprzestrzeni twój zapach, sprawi, że twoja sylwetka będzie lepiej widoczna.

Pokrzykuj głośno ostrym tonem (lub zagwiżdż) w stronę wilka. To pozwoli mu zorientować się, że ma do czynienia z człowiekiem i że nie jest mile widziany.

Jeśli zwierzę nie reaguje i zamiast oddalić się, podchodzi bliżej, rzucaj w niego będącymi w zasięgu ręki przedmiotami, najlepiej grudami ziemi.

Wycofaj się spokojnie, możesz przyspieszyć, dopiero gdy masz pewność, że zwierzę jest daleko i nie interesuje się tobą.

Jeśli masz taką możliwość, zrób zwierzęciu zdjęcie i zawiadom o zdarzeniu RDOŚ właściwe nadleśnictwo lub Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”.