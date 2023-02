Weterynarze pomogli Tajce pogryzionej przez psy [GALERIA]

Zuzanna chciała dostać się do mieszkania, strzelali do niej lokatorzy. Usłyszeli zarzut usiłowania zabójstwa

Rozszarpany piesek trafił do Lecznicy dla zwierząt Ada w Przemyślu, gdzie weterynarze natychmiast się nim zajęli - Tajka nie miała szczęścia. Została rozszarpana przez trzy bezpańskie, biegające wolno psy. Zakrwawioną i umierającą sunie na rękach wniósł zrozpaczony opiekun. Wstrząs, duża utrata krwi, rany szarpane i odsłonięte tętnice na szyi. Od śmierci dzieliły ją minuty. Na szczęście Dr Weronika zdążyła z pomocą. Dziś po kilkunastu dniach hospitalizacji i ciężkiego leczenia właściciel w końcu może ją przytulić i powiedzieć - Tajka, daliśmy radę. Nigdy się nie poddawaj!- napisali pracownicy Ady. Pieska leczyła lek. wet. Weronika Boruch, która od początku do końca zajęła się Tajką, by ta mogła wrócić w pełni sił do swojego domu.