Weterynarze wyciągnęli z pieska worek kamieni

Zanim starsza suczka trafiła na stół operacyjny ni wykonano zabieg ratujący życie przeszła badanie krwi, serca, oraz USG. Zastosowano znieczulenie wziewne. Na sali był doświadczony chirurg i anestezjolog. -Dzięki urządzeniu LIGASURE całość bezkrwawa i z minimalnym cięciem pęcherza i skóry. Blizny nie będzie - mówił weterynarz Radosław Fedaczynski. Skąd kamienie w pęcherzu psa? Okazuje się, że to może spotkać każdego naszego czworonoga! - Kamienie w pęcherzu moczowych to częsta przypadłość psów i kotów. W wyniku infekcji układu moczowego, nieprawidłowego karmienia, nadwagi, chorób metabolicznych tworzą się kryształki, które z czasem tworzą kamienie. Jeżeli w porę nie wykryjemy tej przypadłości, to może skończyć się to dużym bólem, zatrzymaniem oddawania moczu, uszkodzeniem nerek albo śmiercią. Tylko regularne badanie moczu co 6-12 miesięcy może w porę wykryć nieprawidłowości w jego składzie. Wtedy wystarcza leki i zmiana trybu życia. W przypadku tak obfitych kamieni jak u “Gai”, jednym ratunkiem była operacja. Co może cię zaniepokoić ? Nietrzymanie moczu, posikiwanie, kropelkowanie, czyli oddawanie niewielkich ilości moczu, krwiomocz, wokalizacja przy oddawaniu moczu, polidypsja, czyli zwiększone pragnienie, wylizywanie brzucha i okolicy ujścia cewki moczowej, ogólne złe samopoczucie. Wtedy zgłoś się do lekarza natychmiast- instruowała weterynarz Radosław Fedaczynski.

Właściciele Gai byli przerażeni, ale i ogromnie wdzięczni. Kiedy psinka wróci la na kontrole do Lecznicy dziękowali doktorowi który ja ocalił. Gaia czuje sie już świetnie i nie ma żadnych problemów zdrowotnych