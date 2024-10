Pięknie położona w Beskidzie Niskim i posiadająca status uzdrowiska gmina Iwonicz-Zdrój ostrzega mieszkańców oraz przyjezdnych przed wilkami. Drapieżniki, prawdopodobnie szukając pożywienia, pojawiły się w pobliżu ludzkich zabudowań. Dzikie zwierzęta były widziane między innymi na ul. Zadwór, a także w rejonie wzniesienia Ispak.

W ostatnim czasie odbieramy sygnały o pojawieniu się na terenie naszej gminy wilków. Wilki najczęściej są płochliwe i unikają kontaktu z ludźmi, nawet, jeśli zbliżają się do siedzib ludzkich, to jest to przejaw ich naturalnego instynktu, którym kierują się w poszukiwaniu jedzenia. Jednak wilki, podobnie jak każde inne dzikie zwierzęta, mogą zachować się nieobliczalnie, jeśli są wystraszone, chore lub zranione, a szczególnie wówczas, gdy zostaną oswojone – dokarmiane i przyzwyczajane do pobytu blisko siedzib ludzkich. Dlatego należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach: nigdy nie dokarmiaj wilków, mieszkając w pobliżu lasu, przetrzymuj odpadki spożywcze w szczelnych pojemnikach z pokrywami, nigdy nie zabieraj ze sobą, ani nie dotykaj napotkanego w lesie szczenięcia wilka, jeśli mieszkasz w obszarze zamieszkiwanym przez wilki, trzymaj w nocy swoje psy i koty w domu lub w dobrze zabezpieczonych kojcach, jeśli spacerujesz w lesie z psem, prowadź go na smyczy - pisze na swoim profilu FB gmina Iwonicz-Zdrój.