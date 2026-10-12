Wjechały prosto pod autobus pełen pasażerów! Dwie kobiety nie żyją

Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. Opel zderzył się z autobusem, nie żyją dwie kobiety

Do tragicznego wypadku doszło dziś, w poniedziałek 12 października około godziny 16.20 w miejscowości Kupno w powiecie kolbuszowskim. Na drodze krajowej nr 9 samochód osobowy zderzył się z autobusem przewożącym pasażerów. Niestety, dwóch kobiet podróżujących oplem nie udało się uratować.

O zdarzeniu poinformowała Podkarpacka Policja w mediach społecznościowych.

„Tragiczny wypadek w Kupnie. Zablokowana droga krajowa nr 9” – przekazali funkcjonariusze na Facebooku.

Opel zderzył się z autobusem. Nie żyją dwie kobiety

Według wstępnych informacji w wypadku uczestniczyły dwa pojazdy – osobowy opel oraz autobus, w którym znajdowało się 15 osób. Zderzenie zakończyło się tragicznie dla kobiet jadących samochodem osobowym.

„Według wstępnych ustaleń doszło tam do zderzenia osobowego opla z autobusem, którym podróżowało 15 osób. W wypadku zginęła kierująca oplem oraz pasażerka” – poinformowała Podkarpacka Policja.

Jak przekazali funkcjonariusze, osoby podróżujące autobusem nie doznały poważnych obrażeń.

Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do zderzenia pojazdów. Policja ustala dokładny przebieg wypadku i jego przyczyny. Nie podano również wieku kobiet, które zginęły.

Droga krajowa nr 9 całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy

Wypadek spowodował poważne utrudnienia dla kierowców podróżujących drogą krajową nr 9. Trasa w miejscu zdarzenia została zamknięta dla ruchu. Służby zorganizowały objazdy.

„Na miejscu pracują policjanci i wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. Droga krajowa nr 9 jest całkowicie zablokowana. Zorganizowano objazdy. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 21” – podała Podkarpacka Policja.

Kierowcy przejeżdżający przez powiat kolbuszowski powinni liczyć się z utrudnieniami i stosować się do poleceń służb kierujących ruchem.

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