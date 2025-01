Wnuczek zgotował babci piekło na ziemi! Sąsiedzi nie zostawiają na 23-latku suchej nitki. "On zawsze był taki wariat"

– On wpadał gdzieś i był taki przerażony, krzyczał, żeby mu pomóc, bo się nad nim znęcają. Był autentycznie przerażony, ale żeby to on był tym, który miał się znęcać... W Rudniku wszyscy się znają, znam też jego babcię. To taka zadbana, odważna kobieta. Towarzyska, często się śmiała. Kto by przypuszczał, że w domu ma takie coś - relacjonowała rudniczanka.