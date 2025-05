i Autor: Materiały prasowe

Woda źródlana, napoje i lokalne produkty z firmy Chmielnik Zdrój prosto do Twojego domu!

Podstawowym produktem firmy Chmielnik Zdrój S.A. jest Alfred, czyli woda źródlana czerpana z ponad 60 metrów pod ziemią. To źródło mikroelementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Lokalne przedsiębiorstwo oferuje o wiele więcej! W asortymencie znajdujemy wodę gazowaną i niegazowaną oraz szeroki wybór orzeźwiających oranżad i napojów dostępnych w szklanych opakowaniach wielokrotnego użytku, ekologiczne warzywa i owoce, codziennie wypiekane świeże pieczywo, przetwory i mięso. To wszystko może trafić prosto do Twojego domu!