Cztery wygrane w Eurojackpot w Polsce. To do mieszkańców tych miast trafi duża kasa!

Policja mówi, co się stało

Wszystkich Świętych. Tak wyglądają cmentarze po zmroku

W dniu Wszystkich Świętych, a także następnego dnia, w Zaduszki, odwiedzamy groby bliskich, by zapalić im znicz, jako wyraz żalu lub tęsknoty, a także nieustającej pamięci o zmarłym. Płomień ma symbolizować wieczność i ciągłą obecność osoby zmarłej wśród żyjących. Pierwszego listopada wielu z nas pokonuje setki kilometrów, by odwiedzić groby bliskich. To właśnie tego dnia, po zmroku cmentarze wyglądają niepowtarzalnie. Widok rozświetlonych zniczami nekropolii wprawia w nostalgię i rozświetla ciemny jesienny wieczór.

Wieczorami cmentarze wyglądają jeszcze bardziej magicznie niż w dzień. Mnóstwo ludzi przychodzi odwiedzić nekropolie w ten niezwykły czas. Po zmroku cmentarze wyglądają jeszcze bardziej urokliwie, dlatego warto odwiedzić je po zmroku.