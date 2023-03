Wylądował samolotem na szczycie drapacza chmur w Dubaju. "Nikt tego nie powtórzy!"

Rzeszowianin zapisał się na kartach historii. Łukasz Czepiela wylądował na szczycie hotelu w Dubaju

Łukasz Czepiela jako pierwszy na świecie wylądował samolotem na szczycie wieżowca. Do niewiarygodnego wyczynu doszło 14 marca 2023 r. w Dubaju o godz. 6:58 lokalnego czasu. Polski pilot posadził samolot na słynnym lądowisku dla helikopterów, które położone jest na szczycie liczącego 56 pięter hotelu Burdż Al Arab. Aby znaleźć się na budynku, Czepiela miał do dyspozycji „pas do lądowania” o długości zaledwie 27 metrów, musiał zmagać się z nieprzewidywalnym wiatrem i brakiem punktów odniesienia w czasie manewru. Po wylądowaniu na helipadzie nasz pilot w spektakularny sposób z niego wystartował.

Ten nie lada wyczyn wymagał wielu skrupulatnych przygotowań. Przez ostatnie 12 miesięcy wykonał 650 próbnych lądowań, ale wszystkie odbywały się wyłącznie na namalowanym na ziemi okręgu. Na szczycie wieżowca czekały na niego zupełnie inne warunki. Łukasz musiał wykazać się nie tylko kunsztem lotniczym, ale też opanowaniem i dobrym przygotowaniem fizycznym. W jego manewrze nie było miejsca na najmniejszy błąd.

- Zrobiliśmy coś niesamowitego - powiedział Łukasz Czepiela tuż po wylądowaniu. - Wylądowałem samolotem 200 metrów nad ziemią na helipadzie, który ma 27 metrów - samolotem. Zostawiłem ślady opon i to są pierwsze i ostatnie ślady opon. Nikt tego nie powtórzy! - komentował pilot na gorąco.

- Jestem bardzo szczęśliwy, bo zrealizowałem najtrudniejszy projekt w mojej karierze. Musiałem lądować około 7 metrów dalej od krawędzi „lądowiska”, żeby nie uderzyć w helipad. Realnie miałem zatem tylko 20 metrów na bezpieczne lądowanie. Największym wyzwaniem była dla mnie jednak wysokość i to, co się z tym wiązało. Ponad 200 metrów nad poziomem morza, gdzie dookoła nie ma żadnych wyraźnych punktów odniesienia, to zupełnie co innego niż lądowanie na ziemi. Musiałem zastosować zupełnie inną technikę podejścia i maksymalnie zaufać swoim umiejętnościomc- tłumaczy pilot.

Wcześniej na helipadzie w 2005 roku stoczyli tenisowy mecz Roger Federer i Andre Agassi. Tiger Woods i Rory McIlroy grali tu w golfa. W 2013 bolidem Formuły 1 bączki kręcił na nim David Coulthard.

Łukasz Czepiela, to prawdziwy zawodowiec

Łukasz Czepiela w 2018 roku zdobył tytuł mistrza świata Red Bull Air Race w klasie Challenger Cup. Jako młody chłopak marzył o lataniu i choć w rodzinnym Rzeszowie nie dawano mu żadnych szans, wyemigrował do Anglii, aby rozwijać pasję. O swojej inspirującej drodze opowiada w krótkim dokumencie z serii „Until 18”, który jest dostępny na platformie Red Bull TV. Jego żywioł to akrobacje samolotowe. Na koncie ma około 12 000 godzin spędzonych w powietrzu. Na co dzień Łukasz jest kapitanem rejsowego airbusa, a od czasu do czasu wciela się w rolę gospodarza podniebnego talk-show „Prze-lotne Pytania”. Jednym z celów Łukasza jest przysuwanie granic w sportach awiacyjnych. W 2017 przeleciał pod trzema warszawskimi mostami. W 2018 roku zasłynął lądowaniem na sopockim molo. 14 marca 2023 roku wykonał niewątpliwie najtrudniejszy z dotychczasowych projektów i wylądował samolotem na słynnym helipadzie w Dubaju.

Źródło: Red Bull