Wyniki egzaminu zawodowego. Logowanie do systemu nie działa. Co zrobić, żeby sprawdzić wyniki?

Wyniki egzaminu zawodowego: logowanie do systemu nie działa

31 sierpnia 2023 zdający mieli poznać wyniki egzaminu zawodowego od CKE. Czekali na nie od czerwca, kiedy to odbywała się sesja letnia egzaminu w części pisemnej i praktycznej. Niektórzy mają jednak problem z logowaniem do systemu z wynikami i do teraz nie wiedzą, czy zdali egzamin zawodowy 2023. - Nie mogę się zalogować, pokazuje mi błędne hasło albo login - skarży się jedna ze zdających w mediach społecznościowych. Co zrobić w takiej sytuacji? Z pomocą przychodzą inni zdający, którzy mieli taki sam problem, ale w końcu udało im się zalogować. Rozwiązań może być kilka. Zobaczcie w dalszej części artykułu, co zrobić, jeśli nie działa wam logowanie do systemu CKE z wynikami egzaminu zawodowego 2023.

Problemy z logowaniem, żeby sprawdzić wyniki egzaminu zawodowego 2023 - co robić?

Przede wszystkim, zdający powinien sprawdzić, czy próbuje się zalogować do systemu na właściwej stronie internetowej. Przypomnijmy, że w przypadku egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Formuła 2012 wyniki dostępne będą poprzez serwisy poszczególnych okręgowych komisji egzaminacyjnych, natomiast w przypadku egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017 oraz egzaminów zawodowych Formuła 2019 wyniki będą dostępne poprzez PORTAL ZDAJĄCEGO systemu SIOEPKZ. Podobne problemy z logowaniem pojawiały się także w poprzednich latach. Jeśli zdający próbuje sprawdzić swój wynik na właściwej stronie internetowej, a nadal nie działa mu logowanie do systemu, wówczas internauci radzili, by skorzystał z opcji zresetowania hasła. - Też tak miałam, musicie kliknąć "resetuj hasło" i na stronce która wam się otworzy wpisujecie login (ze szkoły) i podajecie swojego e-maila, na niego dostaniecie tymczasowy login i hasło którym się logujecie i potem ustawiacie własne hasło!! - wyjaśniała jedna z użytkowniczek Twittera. Jeśli pomimo tego logowanie lub resetowanie hasła nie działa, niektórzy zdający polecają także spróbować logowania w innej przeglądarce, albo zamiast na telefonie - zalogować się na tablecie lub komputerze i wtedy spróbować zmienić hasło. Warto się również upewnić, że na pewno dobrze wpisywane są login i hasło.

też tak miałam, musicie kliknąć "resetuj hasło" i na stronce która wam się otworzy wpisujecie login (ze szkoły) i podajecie swojego e-maila, na niego dostaniecie tymczasowy login i hasło którym się logujecie i potem ustawiacie własne hasło!!— patologiczneumilowanienocy (@s_ftpinky) August 31, 2021

Wszyscy,którzy nie mozecie zalogować się do wyników egzaminu! Zresetujcie hasło i powinno wam dzialac, u mnie wszyscy tak zrobili i jest git!#egzaminzawodowy— hello? (@homoniewiadomo_) August 31, 2021