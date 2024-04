Dramat na drodze

Wypadek trzech samochodów. Tir wjechał w przystanek z ludźmi. Policjanci podsumowali drogowy koszmar

ap 10:38

Do wypadku doszło w Tyczynie (Podkarpackie) we wtorek, 16 kwietnia 2024. W zdarzeniu wzięły udział trzy pojazdy, w tym tir! Rannych zostało osiem osób, z czego pięć znalazło się w szpitalu. Policjanci podsumowali drogowy koszmar, do jakiego doszło tuż pod Rzeszowem. Pracowali na miejscu do późnych godzin wieczorowych.