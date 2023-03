Wzruszający gest na grobie 12-latki: „Lenko, córeczko kochana, odeszłaś do nieba”

Do tego rozdzierającego serce dramatu doszło w wiosce pod Brzozowem (woj. podkarpackie) 24 marca 2022 roku. 12-letnia Lena miała przed sobą całe życie, ale postanowiła je zakończyć. Nastolatka powiesiła się w stodole przy domu. Ciało dziecka znalazł dziadek. Co wówczas kierowało nastolatką, że podjęła najgorszą z możliwych decyzji i odebrała sobie życie? Na to pytanie próbowała odpowiedzieć policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Brzozowie. Jaki problem przerósł Lenę, że nie chciała o nim nikomu powiedzieć, tylko wybrała najtragiczniejsze rozwiązanie? Zapewne niewielu poznało odpowiedź na to pytanie. Śledztwo w sprawie śmierci dziecka zostało umorzone.

- Potwierdzam. Śledztwo zostało umorzone ze względu na brak znamion czynu zabronionego. Nie ujawniono, aby ktokolwiek pomagał dziewczynce lub umożliwił jej próbę samobójczą, czy też do niej nakłaniał - poinformował Ryszard Sawicki zastępca Prokuratora Rejonowego w Brzozowie.

Po śmierci Leny dziewczynkę żegnała szkoła. Na stronie internetowej opublikowano pożegnanie:

- "Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...". Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci Leny (...), składamy wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinie i Bliskim - podpisano: Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie.

Rok po tej tragedii grób dziewczynki łamie serce. Mogiła wypełniona jest kwiatami, zniczami. Na płycie nagrobka stoi cały zastęp gipsowych aniołków, a sentencja wypisana od rodziców wyciska łzy. Słowa pożegnania zostawiła też siostra. Rodzina nieukojona w żalu zostawia dziewczynce, która odebrała sobie życie zapewnienia o pamięci i miłości.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Książę William w brytyjskiej bazie wojskowej na terenie lotniska w Rzeszowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.