Wjechał prosto w ogrodzenie. Finał jazdy z promilami

Agnieszka Przystaś
2026-03-24 15:00

67-letni mężczyzna zakończył podróż na ogrodzeniu jednej z prywatnych posesji. Szybko wyszło na jaw, że kierowca był kompletnie pijany. Badanie alkomatem pokazało ponad 2,5 promila w jego organizmie. Funkcjonariusze zabrali mu prawo jazdy, a o konsekwencjach tego rajdu zdecyduje niebawem sąd.

Autor: podkarpacka policja/ Materiały prasowe

Zderzenie z ogrodzeniem w miejscowości Wielkie Oczy

Incydent miał miejsce w niedzielę 22 marca 2026 roku około godziny 10.00 w okolicach jednego ze skrzyżowań w miejscowości Wielkie Oczy. 67-latek stracił panowanie nad toyotą, którą kierował. W efekcie zjechał z jezdni i ostatecznie zatrzymał się dopiero na pobliskim ogrodzeniu.

9-latka uratowała swojego 89-letniego dziadka. Dziewczynka nie spanikowała

W trakcie wykonywanych czynności policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującego. Alkomat wskazał wynik przekraczający 2,5 promila alkoholu w organizmie mężczyzny. Ze względu na powstałe w wyniku zdarzenia uszkodzenia pojazdu, funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu. 67-latkowi zatrzymano również prawo jazdy - informuje podkarpacka policja.

18-latek postrzelony w głowę na orliku w Krakowie. Dramatyczny pościg za 19-lat…

Mundurowi wyraźnie zaznaczają, że kierowanie jakimkolwiek pojazdem mechanicznym pod wpływem procentów pociąga za sobą niezwykle surowe konsekwencje prawne i finansowe. Przepisy przewidują w takich przypadkach grzywnę, nałożenie sądowego zakazu prowadzenia aut, a nawet karę do trzech lat pozbawienia wolności. Ostateczny wyrok w sprawie nieodpowiedzialnego seniora wyda wkrótce wymiar sprawiedliwości.

Policjanci z Podkarpacia apelują o trzeźwość

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie trzeźwości za kierownicą. Każda osoba wsiadająca do pojazdu pod wpływem alkoholu stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia swojego oraz innych osób. W przypadku podejrzenia, że inny kierowca może znajdować się pod wpływem alkoholu, należy niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

18-latek postrzelony w głowę na orliku w Krakowie
