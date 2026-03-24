9-latka uratowała swojego 89-letniego dziadka. Dziewczynka nie spanikowała

Jacek Chlewicki
2026-03-24 13:22

Znakomite opanowanie dziewięcioletniej dziewczynki sprawiło, że 89-letni mężczyzna błyskawicznie otrzymał wsparcie medyczne. Dziecko wykazało się niezwykłą przytomnością umysłu podczas kontaktu ze służbami ratunkowymi, zapobiegając w ten sposób dramatycznym konsekwencjom nieszczęśliwego wypadku.

Autor: Policja Małopolska/ Materiały prasowe
  • Dziewięcioletnia bohaterka wybrała numer ratunkowy 112
  • Jej 89-letni dziadek upadł w trakcie poruszania się przy wsparciu balkonika
  • Mężczyzna trafił do szpitala

Dramat rozegrał się 20 marca o godzinie 12.30 na terenie gminy Zator. Policjanci otrzymali pilne zgłoszenie dotyczące starszego człowieka wymagającego natychmiastowej interwencji w jednym z domów jednorodzinnych.

Po dotarciu pod wskazany adres mundurowi spotkali tam dziewięcioletnią wnuczkę poszkodowanego. To właśnie ta młoda osoba skontaktowała się z operatorem numeru 112 i wyjaśniła, że jej 89-letni dziadek stracił równowagę przy balkoniku rehabilitacyjnym. Dziewczynka bardzo precyzyjnie objaśniła pracownikowi centrum powiadamiania ratunkowego stan krewnego. Stróże prawa od razu ruszyli z pierwszą pomocą i kontrolowali funkcje życiowe seniora do momentu pojawienia się załogi pogotowia. Ostatecznie mężczyzna zachował przytomność i pojechał karetką do lecznicy na dokładniejszą diagnostykę.

Służby z Zatora chwalą zachowanie 9-letniej dziewczynki

Postawa dziewczynki wywarła ogromne wrażenie na interweniujących policjantach. W tak nerwowych okolicznościach nie uległa ona panice i bezbłędnie wezwała pomoc. Właśnie dzięki jej odwadze starszy mężczyzna szybko znalazł się pod fachową opieką lekarską.

Małopolska policja przypomina o edukowaniu najmłodszych

Mundurowi zwracają uwagę na ogromne znaczenie wpajania pociechom podstawowych reguł bezpieczeństwa. Każdy maluch musi bezwzględnie kojarzyć:

  • w jakich momentach należy wybierać ogólnopolski numer 112
  • co dokładnie trzeba przekazać przyjmującemu zgłoszenie
  • jakie kroki podjąć w obliczu bezpośredniego ryzyka utraty zdrowia
  • najważniejsze zasady udzielania pomocy przedmedycznej

Zawsze solidne przygotowanie merytoryczne i zdecydowane działanie odgrywają absolutnie najważniejszą rolę podczas najróżniejszych sytuacji kryzysowych.

