Ta polska perła zachwyciła internautów. Nie każdy w Polsce o niej wie, a trzeba ją zobaczyć

Magazyn Travelist zorganizował pierwszą edycję Rankingu Polskich Zamków i Pałaców, który powstał przy współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Uczestnicy plebiscytu wybierali swoich faworytów w czterech kategoriach. Jedna z nich, nazwana „Ulubiony zamek lub pałac Polaków”, miała charakter otwarty, dzięki czemu głosujący mogli samodzielnie zgłosić dowolnie wybrany przez siebie obiekt.

Zamek w Łańcucie na podium w dwóch kategoriach plebiscytu

Głosujący niezwykle wysoko ocenili Zamek w Łańcucie, który uplasował się na drugim miejscu w dwóch odrębnych kategoriach. Obiekt zdobył 14,70% głosów jako „Najpiękniejszy polski pałac”, a w głównej kategorii „Ulubiony zamek lub pałac Polaków” poparło go 7,09% uczestników.

„Szczególne znaczenie ma wyróżnienie w kategorii głównej, w której nie było wstępnej listy nominowanych – internauci mogli samodzielnie i bez podpowiedzi wskazać dowolny obiekt w całym kraju. W całym plebiscycie oddano niemal 35 tysięcy głosów. Tak wysoka lokata stanowi potwierdzenie, że dbałość o nasz wspólny zabytek i jego bogatą historię cieszy się uznaniem odwiedzających z całej Polski” – podkreśla Joanna Garbulińska-Charchut, pełniąca funkcję starszego specjalisty ds. marketingu i komunikacji.

W zestawieniu na „Najpiękniejszy polski pałac” pierwsze miejsce przypadło Zamkowi Moszna, natomiast podium zamknął Pałac Marianny Orańskiej znajdujący się w Kamieńcu Ząbkowickim. Z kolei w otwartym głosowaniu na „Ulubiony zamek lub pałac Polaków” triumfował białostocki Pałac Branickich, a na trzeciej pozycji znalazł się Zamek w Malborku.

Zamek w Łańcucie i jego największe atrakcje turystyczne

Zamek w Łańcucie zalicza się do grona najwspanialszych arystokratycznych rezydencji w naszym kraju. Turyści odwiedzający Muzeum-Zamek w Łańcucie mogą podziwiać nie tylko zachwycające wnętrza, ale również zbiór pojazdów konnych, zabytkowe budynki gospodarcze, storczykarnię oraz urokliwy park zaprojektowany w stylu angielskim.

W tym roku ruch turystyczny w Muzeum-Zamku w Łańcucie będzie odbywał się do 15 listopada.