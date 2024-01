Zastraszona staruszka okradziona "na przewałkę". Sprawdź, jak nie dać się oszukać

Tarnobrzeg. Starsza kobieta okradziona przez oszustów metodą "na przewałkę"

W Tarnobrzegu na ul. Sienkiewicza dwóch oszustów okradło 76-letnią kobietę. Seniorka wyszła z banku po wypłaceniu z niego pieniędzy. Niespodziewanie zaczepił ją obcy mężczyzna. Twierdził, że znalazł na chodniku pieniądze i poprosił ją, by robiła za świadka, bo na pewno niedługo zjawi się właściciel zguby.

76-latka zgodziła się i po chwili faktycznie zjawił się mężczyzna. Wyglądał na strapionego i nerwowo szukał czegoś po kieszeniach. Podszedł do kobiety i swojego wspólnika i spytał, czy nie widzieli pieniędzy. "Znalazca" stwierdził, że owszem, znalazł je, ale nie wie, do kogo należą. Poprosił seniorkę, by pokazała mu zawartość swojego portfela.

Osaczona ofiara uległa wpływowi dwóch młodszych typków i wyjęła swój plik banknotów. Przestępca przeliczył i stwierdził, że faktycznie nie należą do niego i oddał je seniorce, jednak uszczuplone o 1100 złotych.

"Wszystkie osoby będące świadkami zdarzenia, posiadające informacje w tej sprawie proszone są o kontakt z policjantami Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 2, lub tel. 47 825 33 30 lub dyżurnym jednostki Policji 47 825 33 10." apeluje Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu. Należy pamiętać, że kiedy ktoś w takiej bądź podobnej sytuacji prosi nas o pokazanie i/lub wręczenie swoich pieniędzy, to nie należy tego robić. Metoda "na przewałkę" polega na rozproszeniu ofiary i podprowadzeniu części pieniędzy tak, by oszukana osoba zorientowała się dopiero długo po fakcie.

Podała się pracownicę przychodni i okradła seniorkę. Szuka jej policja z Torunia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.