Dramat na Podkarpaciu

Zignorowali czujnik czadu! Rodzina trafiła do szpitala

W Wiązownicy (Podkarpackie) doszło do zatrucia tlenkiem węgla. Do szpitala trafiła cała rodzina. Co prawda czujnik czadu ostrzegał przed przekroczonymi normami, ale... mężczyzna wyciągnął z niego baterie, ponieważ irytował go dźwięk, który dochodził z tego urządzenia.