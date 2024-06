Została Miss Rzeszowa i spłynęła na nią fala obrzydliwego hejtu

"To już jest koniec". Rodzice pięcioraczków z Horyńca właśnie to ogłosili

12 maja w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie Victoria Forrest, została miss miasta.

"Nawet nie wiem co napisać! ZDOBYŁAM TYTUŁ MISS RZESZOWA! Co za wspaniała wiadomość! Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali! Jako mała dziewczynka, nigdy bym nie pomyślała, że za kilkanaście lat będę stała na scenie, w koronie, a jednak! Marzenia z dzieciństwa się spełniają!" - napisała na swoim instagramowym profilu świeżo upieczona Miss Rzeszowa.

Jej radość z tytułu najpiękniejszej nie trwał zbyt długo, a wszystko to za sprawą niewybrednego komentarza zamieszczonego w platformie X przez redaktora naczelnego portalu nczas.info, w którym w podobnym tonie opisano wybór nowej Miss Rzeszowa.

W artykule zamieszczonym w portalu nczas.info, możemy przeczytać: "Nowa Miss Rzeszowa, Victoria Forrest, niewątpliwie zadziwia swoją urodą, ale jakoś nie przypomina mieszkanki podkarpacia".

Dalej autor przytacza jego zdaniem dziwaczny zwyczaj, który zapoczątkował wybór Miss Alamabmy oraz fakt, że w Niemczech na miss kraju wybrano dziewczynę irańskiego pochodzenia. W tym samym artykule czytamy dalej: "Wybór rzeszowskiego jury wygląda na kolejny objaw politpoprawności i narzucania Polakom multikulturalizmu. Nie ma już w Rzeszowie pięknych polskich dziewcząt?".

Z kolei redaktor naczalny portalu w platformie X napisał: "Widzieliście Miss Rzeszowa? Tak właśnie wygląda dziewczyna w tym mieście. Za rok będzie baba z jajami?".

Rzeszowianka nie kryje rozczarowania i swojego załamania. Na swoim instagramowym profilu pisze wprost, że po wygranych wyborach wylała się na nią ogromna fala hejtu. Kolejne wpisy w platformie X, wyrastały, jak grzyby po deszczu. Sprawę postanowiła nagłośnić na swoim profilu dziennikarka Hanna Lis.

Redaktor postanowił odnieść się i do tych słów, które oburzyły nie tylko młodziutką miss. "Miss Rzeszowa poczuła się obrażona moimi przewidywaniami, jak rozwinie się ten konkurs. A oto transwestyta Rikkie Kollé, zwycięzca konkursu Miss Nederland z zeszłego roku. Miss Alabamy z obecnego roku nie będę wklejał, ale kto chce, niech sobie wyszuka. Stąd się wzięły moje dość oczywiste wątpliwości, bo przecież transwestyta jako Miss to zwieńczenie długoletniego procesu, który u nas dopiero się zaczyna" - czytamy. Autor dodaje dalej: "Istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że w Rzeszowie żadne ładniejsze panny niż obecna Miss nie stanęły do konkursu. Ale coś mi się wydaje, choć mogę się oczywiście mylić, że jednak inne względy mogły przeważyć. To jednak przecież wątpliwość nie do Miss Rzeszowa, tylko do jury".

Miss Rzeszowa poczuła się obrażona moimi przewidywaniami, jak rozwinie się ten konkurs. A oto transwestyta Rikkie Kollé, zwycięzca konkursu Miss Nederland z zeszłego roku. Miss Alabamy z obecnego roku nie będę wklejał, ale kto chce, niech sobie wyszuka. Stąd się wzięły moje dość… pic.twitter.com/xdIqDd68Sz— Tomasz Sommer (@1972tomek) June 25, 2024