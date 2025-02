Zwiastun wiosny pojawił się już w Bieszczadach! Wywołał zachwyt

Trzy osoby trafiły do szpitala

Stalowa Wola. Ciało mężczyzny na trawie. Co tam się stało?!

W Bieszczadach już wiosna?

Co prawda znajdą się i tacy, którzy lubią zimę, ale w większości czekamy na wiosnę i wyczekujemy jej pierwszych oznaków. Gdy tylko jakiś się pojawi, wpadamy w zachwyt! Tak też się stało, kiedy Nadleśnictwo Baligród opublikowało na Facebooku zdjęcia.

- Bazie na wierzbie iwie (Salix caprea) nad Jabłonkami. Mimo nocnych przymrozków w Bieszczadach fenologiczne przedwiośnie, choć jeszcze nie ma połowy lutego - czytamy.

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy: "Piękny zwiastun, że wiosna coraz bliżej"; "Bazie zawsze były oznaką wiosny, mamy luty. Są przepiękne, ale szkoda by było gdyby zmarzły" ; "Jakie piękne i duże są te bazie. Chyba troszkę za wcześnie. Jak przyjdzie mroźny dzień to zmarzną, a szkoda bo są cudowne" ; "Ach, to nasze bazie - kotki. Piękne, chyba idzie wiosna." ; "Piękne te bazie ale dopiero jest luty chyba za wcześnie na bazie, coś w przyrodzie się pokręciło, pozdrawiam".

Stokrotki w styczniu

Dodajmy, że jeszcze w styczniu na Podkarpaciu można było zaobserwować kwitnące stokrotki i pączki na drzewach. Takie oznaki wiosny zimą z jednej strony nas cieszą, ale z drugiej martwią ekspertów. Takie anomalie mają swoje konsekwencje - rośliny, które zbyt szybko przejdą wegetację, mogą stać się ofiarą mrozów, które jeszcze najprawdopodobniej nas czekają. Zmiany klimatu, które sprawiają, że w miesiącach, w których dawniej brnęliśmy w śniegu, dziś podziwiamy bazie i pąki na drzewach są dla Ziemi szkodliwe.

Prognoza pogody

W poniedziałek, 10 lutego szykuje się pogodny dzień.

- Temperatura maksymalna od -4°C; -1°C na północnym wschodzie, około 2°C w centrum, do 4°C; 5°C na zachodzie i południowym zachodzie - podaje IMGW.

W nocy temperatura spadnie nawet do -13°C w kotlinach górskich. Z kolei jak podają eksperci IMGW, we wtorek (11 lutego) zachmurzenie będzie małe lub bezchmurnie, jedynie na wschodzie i północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowanego i duże. Na wschodzie możliwe słabe opady śniegu.

Zarzuty dla osób podejrzanych o bójkę w Jarosławiu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.