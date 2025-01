Styczeń jest niczym wiosna. Pogoda zaskakuje wszystkich!

Wiosna znów przyszła za wcześnie!? Dla przyrody to nic dobrego

Termometry w wielu miejscach Polski wskazują nawet 12°C na plusie, a zamiast śniegu i mrozu możemy podziwiać... kwitnące stokrotki, zieleniejącą trawę, pączki na drzewach i młode listki na roślinach.

To zjawisko cieszy spacerowiczów, ale budzi też obawy naukowców i ekologów. Zima w odwrocie? Zamiast śnieżnych krajobrazów w parkach i ogrodach pojawiają się zielone trawniki, a na nich białe i żółte kwiaty, które zwykle kojarzymy z początkiem wiosny.

Stokrotki, które powinny zakwitnąć dopiero w marcu lub kwietniu, już teraz rozwijają swoje płatki. To efekt nietypowo wysokich temperatur, które od kilku lat coraz częściej zdarzają się zimą. Ciepło cieszy, ale czy to na pewno dobra wiadomość? Dla wielu osób łagodna zima to powód do radości – można spacerować bez grubych kurtek, oszczędzać na ogrzewaniu i cieszyć się dłuższymi, słonecznymi dniami.

Poważne konsekwencje dla przyrody

Jednak z punktu widzenia przyrody takie anomalie mogą mieć poważne konsekwencje. Rośliny, które przedwcześnie rozpoczną wegetację mogą zostać zniszczone przez nagły powrót mrozów. Jeśli drzewa owocowe zaczną zbyt wcześnie wypuszczać pąki, a potem przyjdzie marcowe ochłodzenie, tegoroczne plony mogą być zagrożone. Podobnie sprawa wygląda z owadami – niektóre mogą się obudzić za wcześnie i nie przeżyć kolejnej fali chłodów. Zmienny klimat – co nas czeka?

Eksperci od lat ostrzegają, że zmiany klimatyczne prowadzą do coraz częstszych anomalii pogodowych. Ciepłe zimy, intensywne opady latem, nagłe burze i susze – wszystko to może stać się naszą nową rzeczywistością. Choć dla ludzi krótkotrwałe ocieplenie może wydawać się przyjemne, dla całego ekosystemu jest to poważne zaburzenie naturalnego rytmu. Czy czeka nas wiosna już w lutym? A może zima jeszcze pokaże swoją siłę? Tego nie wiemy, ale jedno jest pewne – pogoda staje się coraz bardziej nieprzewidywalna.

Wszyscy, którzy zrzucili czapki i rękawiczki w ostatnich dniach niebawem znów mogą do nich wrócić. Zima bowiem nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.