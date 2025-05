10-letni chłopiec pogryziony przez psa. Ledwo uciekł, musiał mieć operację

Dzielnicowy bohaterem! 27-latek wpadł do rzeki, policjant ruszył na ratunek

Do dramatycznych wydarzeń doszło 2 maja w Gorzycach, położonych w pobliżu Wodzisławia Śląskiego. 10-letni chłopiec został pogryziony przez psa. Policjanci na miejscu wstępnie ustalili, że zwierzę wybiegło przez otwartą bramę posesji na ulicę i zaatakowało idącego nią chłopca. Dziecku jakimś cudem udało się uciec do sąsiadki właściciela psa. Ta od razu zawiadomiła służby. 10-latek miał głębokie rany ręki i biodra, błyskawicznie trafił do szpitala, gdzie musiał zostać poddany operacji.

"Właściciel agresywnego zwierzęcia - 85-letni mężczyzna – miał aktualną książeczkę szczepień psa. Zwierzę jednak zostało zabrane przez lekarza weterynarii na obserwację. Dalsze postępowanie w tej sprawie, pod kątem spowodowania uszczerbku na zdrowiu, będzie prowadzone przez policjantów z komisariatu w Gorzycach. Kodeks karny przewiduje za ten czyn karę do 5 lat więzienia" - przekazali przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim.

Co zrobić, gdy pies atakuje?

Policjanci zaapelowali do właścicieli psów o zachowanie szczególnej rozwagi i właściwy nadzór nad nimi. Radzą też, co zrobić, gdy agresywne zwierzę nas zaatakuje:

Stań, nie uciekaj. Zwróć się twarzą w stronę psa - żeby się bronić, musisz widzieć gdzie cię zaatakuje. Nie patrz jednak psu w oczy.

Zasłoń się niesionym przez siebie przedmiotem np. plecakiem, tornistrem, teczką, parasolem, kurtką czy inną odzieżą owiniętą wokół ręki.

Postaraj się nie okazywać strachu, mimo że to trudne.

Nie odwracaj się tyłem do psa, zwłaszcza jeśli jest duży. Jeśli skoczy na plecy, może przewrócić nie tylko dziecko, ale nawet dorosłego człowieka. Staraj się nie dopuścić do ataku na nogi. Jeżeli upadniesz, to następnym celem może być twoja szyja lub twarz.

Ustaw się do psa bokiem, stań na lekko rozstawionych nogach. To pozwala lepiej utrzymać równowagę. Jeżeli pies jest duży i ciężki, pochyl się lekko do przodu, by swoim ciężarem nie przewrócił cię.

Przyjmij pozycję "żółwia". Ochronisz wystające części ciała, za które zwykle chwyta pies.

