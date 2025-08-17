W niedzielę, 17 sierpnia, na ul. Bojszowskiej w Jedlinie 11-letni rowerzysta nie ustąpił pierwszeństwa 25-letniemu motocykliście, co doprowadziło do kraksy.

Jedlina. 11-latek potrącony przez motocykl. Wymusił pierwszeństwo

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 17 sierpnia na ulicy Bojszowskiej w Jedlinie. Jak informuje policja, wstępne ustalenia wskazują na to, że 11-letni chłopiec, jadąc rowerem, nie ustąpił pierwszeństwa 25-letniemu motocykliście. W wyniku zderzenia obaj kierujący odnieśli obrażenia. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Obaj poszkodowani zostali przetransportowani do szpitali.

W związku z tym zdarzeniem policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności. Zarówno kierowcy samochodów, motocykliści, jak i rowerzyści oraz piesi powinni być świadomi zagrożeń i przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

- Apelujemy o zachowanie ostrożności – podkreślają funkcjonariusze.

Zasady bezpieczeństwa dla rowerzystów

Przypominamy o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa dla rowerzystów:

Zawsze ustępuj pierwszeństwa, jeśli nie masz pewności, kto ma pierwszeństwo.

Upewnij się, że jesteś widoczny na drodze – używaj odblasków i oświetlenia.

Przestrzegaj znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej.

Zachowaj szczególną ostrożność w pobliżu skrzyżowań i przejść dla pieszych.

W przypadku, gdy jesteśmy świadkami wypadku drogowego, należy przede wszystkim zabezpieczyć miejsce zdarzenia i wezwać służby ratunkowe. Do czasu przyjazdu profesjonalnej pomocy, możemy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, jeśli posiadamy odpowiednie umiejętności.

