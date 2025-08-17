11-latek na rowerze wjechał pod motocykl. Lądował śmigłowiec LPR

2025-08-17 16:50

W Jedlinie, na ulicy Bojszowskiej, doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem motocyklisty i rowerzysty. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 11-letni rowerzysta nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 25-letniemu motocykliście. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Obaj uczestnicy zdarzenia zostali przewiezieni do szpitala.

  • W niedzielę, 17 sierpnia, na ul. Bojszowskiej w Jedlinie 11-letni rowerzysta nie ustąpił pierwszeństwa 25-letniemu motocykliście, co doprowadziło do kraksy.
  • Obaj kierujący pojazdami odnieśli obrażenia i zostali przetransportowani do szpitali, na miejscu lądował śmigłowiec LPR.
  • Policja apeluje o zachowanie ostrożności i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez wszystkich uczestników ruchu.

Jedlina. 11-latek potrącony przez motocykl. Wymusił pierwszeństwo

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 17 sierpnia na ulicy Bojszowskiej w Jedlinie. Jak informuje policja, wstępne ustalenia wskazują na to, że 11-letni chłopiec, jadąc rowerem, nie ustąpił pierwszeństwa 25-letniemu motocykliście. W wyniku zderzenia obaj kierujący odnieśli obrażenia. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Obaj poszkodowani zostali przetransportowani do szpitali.

W związku z tym zdarzeniem policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności. Zarówno kierowcy samochodów, motocykliści, jak i rowerzyści oraz piesi powinni być świadomi zagrożeń i przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

- Apelujemy o zachowanie ostrożności – podkreślają funkcjonariusze.

Zasady bezpieczeństwa dla rowerzystów

Przypominamy o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa dla rowerzystów:

  • Zawsze ustępuj pierwszeństwa, jeśli nie masz pewności, kto ma pierwszeństwo.
  • Upewnij się, że jesteś widoczny na drodze – używaj odblasków i oświetlenia.
  • Przestrzegaj znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej.
  • Zachowaj szczególną ostrożność w pobliżu skrzyżowań i przejść dla pieszych.

W przypadku, gdy jesteśmy świadkami wypadku drogowego, należy przede wszystkim zabezpieczyć miejsce zdarzenia i wezwać służby ratunkowe. Do czasu przyjazdu profesjonalnej pomocy, możemy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, jeśli posiadamy odpowiednie umiejętności.

