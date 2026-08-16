11-latka runęła siedem metrów w głąb jaskini! Do szpitala zabrał ją śmigłowiec LPR

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-08-16 20:06

Dramatyczne chwile na zamku Bąkowiec w miejscowości Morsko! 11-letnia uczestniczka zawodów sportowych zeszła z wyznaczonej trasy i wpadła w szczelinę między skałami, spadając około siedmiu metrów w głąb jaskini. Na ratunek dziewczynce ruszyły służby, a do akcji skierowano również śmigłowiec LPR. Po wydobyciu na powierzchnię 11-latka była przytomna, jednak z urazem głowy została przetransportowana do szpitala.

Ruiny zamku Bąkowiec w Morsku, a obok na miniaturze śmigłowiec LPR. O wypadku 11-latki w jaskini przeczytasz na SE.
Autor: Nahlik/ Shutterstock

11-latka spadła siedem metrów do jaskini. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR

Groźny wypadek w powiecie zawierciańskim! W pobliżu zamku Bąkowiec 11-letnia dziewczynka wpadła do jaskini Stefanowa Dziura, która nie jest udostępniona do zwiedzania. Dziecko spadło na głębokość około siedmiu metrów. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, a ze względu na charakter zdarzenia do akcji wezwano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ratownicy zabezpieczyli 11-latkę, a następnie wydobyli ją na powierzchnię. Jak przekazał TVN24, dziewczynka doznała urazu głowy, jednak po zakończeniu akcji była przytomna. Poszkodowaną przekazano załodze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Katowic, która przetransportowała ją do szpitala.

W działania zaangażowane były wszystkie służby, a okolice zamku zostały zabezpieczone na czas prowadzenia akcji. Na razie nie przekazano dokładniejszych informacji dotyczących stanu zdrowia 11-latki ani okoliczności, w jakich doszło do jej upadku.

11-latka zeszła z wyznaczonej trasy podczas zawodów. Wpadła między skały

Do wypadku doszło w niedzielę, 16 sierpnia, w rejonie zamku Bąkowiec w miejscowości Morsko w powiecie zawierciańskim. W godzinach porannych służby otrzymały zgłoszenie o 11-letniej dziewczynce, która wpadła do jednej z jaskiń znajdujących się w tej okolicy.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, ze podczas zawodów sportowych 11-letnia uczestniczka zeszła z wyznaczonej trasy i z niewyjaśnionych przyczyn wpadła w szczelinę pomiędzy skałami – informowała nas kom. Marta Wnuk, rzecznik prasowa KPP w Zawierciu.

Na miejsce natychmiast skierowano ratowników oraz pozostałe służby. Akcję utrudniały ukształtowanie terenu oraz ograniczony dostęp do miejsca, w którym znajdowała się dziewczynka. Ratownicy musieli prowadzić działania z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Do akcji zadysponowano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 4 z Katowic. Służby podjęły działania, aby dotrzeć do 11-latki, zabezpieczyć ją i bezpiecznie wydostać z trudno dostępnego miejsca.

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