Wypadek 15-latka na ulicy Marszałkowskiej w Zawierciu

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 15 czerwca, na krótko przed godziną 19:00. Z przekazanych wstępnie ustaleń wynika, że nastolatek spadł z ogrodzenia prywatnej posesji. Poszkodowany natychmiast stracił przytomność i wymagał pilnej interwencji specjalistów.

Zaalarmowany zespół ratownictwa medycznego błyskawicznie pojawił się na miejscu, aby podjąć dramatyczną walkę o ustabilizowanie stanu zdrowia chłopca. Załoga karetki niezwłocznie udzieliła mu pierwszej pomocy i zabezpieczyła kluczowe funkcje życiowe, przygotowując młodego pacjenta do dalszej relokacji do placówki medycznej.

Ocena obrażeń sprawiła, że ratownicy poprosili o wsparcie z powietrza, wzywając na pomoc załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Śmigłowiec wylądował w bliskim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, po czym doświadczona ekipa LPR przejęła nieprzytomnego chłopca, wykonując niezbędne procedury ratunkowe tuż przed lotem.

Ostatecznie LPR błyskawicznie przetransportowało rannego 15-latka prosto do specjalistycznego szpitala zlokalizowanego w Sosnowcu. Użycie podniebnej karetki zagwarantowało maksymalne skrócenie czasu dotarcia pacjenta na oddział, który dysponuje zaawansowanym sprzętem ratującym życie.

Służby badają okoliczności groźnego wypadku w Zawierciu

Teren na czas działań musiał zostać odpowiednio wygrodzony i zabezpieczony przez pracujące na miejscu służby, co pozwoliło ratownikom medycznym na spokojne i bezpieczne przeprowadzanie akcji.

Aktualnie śledczy pracują nad ustaleniem dokładnego przebiegu tego niefortunnego zdarzenia. Na ten moment ciągle nie jest jasne, dlaczego nastolatek w ogóle znalazł się na ogrodzeniu, ani jakie dokładnie urazy odniósł w wyniku upadku z wysokości.