Do tego makabrycznego wypadku doszło w sobotę, 23 września, około godziny 2:30 w nocy. 21-latek kierujący motocyklem jechał ulicami Tarnowskich Gór, gdy nagle, na skrzyżowaniu ulic Bytomskiej i Obwodowej, doszło do katastrofalnego w skutkach manewru. Młody motocyklista z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z jezdni i z wielką siłą uderzył w słup z sygnalizacją świetlną. Na miejscu natychmiast pojawiła się policja i karetka pogotowia. Zespół medyczny długo walczył o życie 21-latka - niestety, mimo wielkiego zaangażowania zespołu ratunkowego, młodego motocyklisty nie udało się uratować.

- Policjanci na czas czynności zamknęli ruch na tym odcinku drogi, a ich czynności nadzorował prokurator, który polecił zabezpieczyć ciało 21-latka do sekcji zwłok. Sprawą wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego wypadku, zajmą się teraz śledczy. Biorąc pod uwagę jesienną aurę, apelujemy do wszystkich o rozsądek na drodze. Pamiętajmy, że nadmierna prędkość i pośpiech, mogą przyczynić się do powstania tak poważnych zdarzeń, jak to. Dlatego zaplanujmy podróż w taki sposób, aby bez pośpiechu dotrzeć do celu i swoim zachowaniem na drodze, nie stworzyć zagrożenia dla siebie i innych użytkowników dróg - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach.