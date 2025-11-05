28-latka potrąciła seniorkę na pasach. Piesza zginęła na miejscu

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-11-05 9:46

W Raciborzu, na oznakowanym przejściu dla pieszych, doszło do tragedii. Potrącona przez samochód została 79-letnia seniorka. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej, życia pieszej nie udało się uratować. Kobieta zginęła na miejscu. Policja pod nadzorem prokuratora bada teraz szczegółowe okoliczności tego dramatycznego zdarzenia i zwraca się z pilnym apelem do potencjalnych świadków.

  • Wczoraj około godziny 17:30 na ulicy Brzeskiej w Raciborzu doszło do tragicznego wypadku. 28-letnia kierująca potrąciła na oznakowanym przejściu dla pieszych 79-letnią kobietę, która zginęła na miejscu.
  • Okoliczności zdarzenia wyjaśniają raciborscy śledczy pod nadzorem prokuratora.
  • Policja apeluje do świadków, zwłaszcza osób posiadających nagrania z kamer samochodowych, o kontakt w celu pomocy w ustaleniu przebiegu wypadku.

Nie żyje seniorka potrącona przez samochód na oznakowanym przejściu

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu, zgłoszenie o wypadku wpłynęło do dyżurnego około godziny 17:30. Z wstępnych ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy wynika, że 28-letnia kierująca samochodem osobowym najechała na 79-letnią kobietę, która znajdowała się na oznakowanym przejściu dla pieszych. To właśnie w tym miejscu, które powinno gwarantować pieszym szczególne bezpieczeństwo, rozegrał się prawdziwy dramat.

Na miejsce natychmiast skierowano wszystkie służby ratunkowe. Rozpoczęła się walka o życie starszej kobiety. Niestety, obrażenia, jakich doznała w wyniku potrącenia na przejściu dla pieszych, okazały się zbyt rozległe. Mimo wysiłków ratowników medycznych, życia 79-latki nie udało się uratować. Lekarz stwierdził jej zgon na miejscu. Widok uszkodzonego pojazdu z rozbitą przednią szybą świadczył o ogromnej sile uderzenia.

Polecany artykuł:

Brutalnie zabił rodziców. Po zbrodni uciekł i przyznał się kierowcy autobusu

Policja szuka świadków i prosi o nagrania z kamerek

Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowali policjanci z raciborskiej drogówki oraz grupa dochodzeniowo-śledcza. Teraz śledczy będą skrupulatnie odtwarzać przebieg wypadku, aby ustalić, dlaczego doszło do tej tragedii. Kluczowe będzie ustalenie prędkości pojazdu oraz dokładnego zachowania zarówno kierującej, jak i pieszej.

W związku z tym policjanci zwracają się z pilnym apelem do wszystkich osób, które mogły być świadkami zdarzenia. Szczególnie cenne dla śledztwa mogą okazać się nagrania z kamer samochodowych, które mogły zarejestrować moment wypadku lub sytuację na drodze tuż przed nim. Każdy, nawet pozornie nieistotny szczegół, może pomóc w wyjaśnieniu przyczyn tragedii. Funkcjonariusze proszą o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Raciborzu pod numerem telefonu 47 855 82 00, numerem alarmowym 112 lub o osobiste zgłoszenie się do jednostki przy ul. Bosackiej 42.

28-latka potrąciła seniorkę na pasach. Piesza zginęła na miejscu
3 zdjęcia
Super Express Google News
12-latek potrącony na pasach. Kierowca odjechał
Sonda
Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POTRĄCENIE PIESZEJ
WYPADEK ŚMIERTELNY
ŚLĄSKA POLICJA