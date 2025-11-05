Wczoraj około godziny 17:30 na ulicy Brzeskiej w Raciborzu doszło do tragicznego wypadku. 28-letnia kierująca potrąciła na oznakowanym przejściu dla pieszych 79-letnią kobietę, która zginęła na miejscu.

Okoliczności zdarzenia wyjaśniają raciborscy śledczy pod nadzorem prokuratora.

Policja apeluje do świadków, zwłaszcza osób posiadających nagrania z kamer samochodowych, o kontakt w celu pomocy w ustaleniu przebiegu wypadku.

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu, zgłoszenie o wypadku wpłynęło do dyżurnego około godziny 17:30. Z wstępnych ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy wynika, że 28-letnia kierująca samochodem osobowym najechała na 79-letnią kobietę, która znajdowała się na oznakowanym przejściu dla pieszych. To właśnie w tym miejscu, które powinno gwarantować pieszym szczególne bezpieczeństwo, rozegrał się prawdziwy dramat.

Na miejsce natychmiast skierowano wszystkie służby ratunkowe. Rozpoczęła się walka o życie starszej kobiety. Niestety, obrażenia, jakich doznała w wyniku potrącenia na przejściu dla pieszych, okazały się zbyt rozległe. Mimo wysiłków ratowników medycznych, życia 79-latki nie udało się uratować. Lekarz stwierdził jej zgon na miejscu. Widok uszkodzonego pojazdu z rozbitą przednią szybą świadczył o ogromnej sile uderzenia.

Policja szuka świadków i prosi o nagrania z kamerek

Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowali policjanci z raciborskiej drogówki oraz grupa dochodzeniowo-śledcza. Teraz śledczy będą skrupulatnie odtwarzać przebieg wypadku, aby ustalić, dlaczego doszło do tej tragedii. Kluczowe będzie ustalenie prędkości pojazdu oraz dokładnego zachowania zarówno kierującej, jak i pieszej.

W związku z tym policjanci zwracają się z pilnym apelem do wszystkich osób, które mogły być świadkami zdarzenia. Szczególnie cenne dla śledztwa mogą okazać się nagrania z kamer samochodowych, które mogły zarejestrować moment wypadku lub sytuację na drodze tuż przed nim. Każdy, nawet pozornie nieistotny szczegół, może pomóc w wyjaśnieniu przyczyn tragedii. Funkcjonariusze proszą o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Raciborzu pod numerem telefonu 47 855 82 00, numerem alarmowym 112 lub o osobiste zgłoszenie się do jednostki przy ul. Bosackiej 42.

