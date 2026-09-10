74-latek pojechał po piwo i utknął między budynkiem a barierami. „Chodnikiem było bliżej”

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-09-10 9:10

Miał być szybki wypad do sklepu po piwo, ale 74-letni mieszkaniec Bytomia wybrał nieco nietypową trasę. Zamiast jezdnią ruszył chodnikiem, a następnie próbował pokonać kolejną ulicę również chodnikiem. „Chodnikiem było po prostu bliżej” – tłumaczył policjantom. Podróż zakończyła się efektownym zakleszczeniem Opla między elewacją budynku a barierami ochronnymi.

Ciemny samochód zakleszczony między jasną ścianą a żółtą barierką. O pijanym kierowcy z Bytomia przeczytasz na SE.
Autor: KMP Bytom/ Canva.com

Po piwo wybrał się chodnikiem

Do zdarzenia doszło 8 września w Bytomiu. Patrol drogówki został skierowany na ulicę Musialika po zgłoszeniu dotyczącym kierowcy Opla, który miał poruszać się chodnikiem. Policjanci ustalili, że 74-latek wcześniej jechał chodnikiem przy ulicy Witczaka. Następnie skręcił w ulicę Musialika, ale najwyraźniej uznał, że również tam jezdnia nie jest mu potrzebna. Kontynuował jazdę chodnikiem.

I właśnie wtedy jego podróż zakończyła się w dość niecodzienny sposób. Mężczyzna wjechał oplem w miejsce znajdujące się pomiędzy elewacją budynku a barierami ochronnymi. Samochód został uszkodzony i nie był w stanie samodzielnie wyjechać.

Policjanci zapytali kierowcę, dlaczego zdecydował się na tak nietypową trasę. Jego odpowiedź może zaskakiwać. 74-latek tłumaczył, że jechał do sklepu po piwo, a chodnikiem było po prostu bliżej.

Na tym jednak historia się nie skończyła. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości mężczyzny. Okazało się, że w organizmie miał ponad promil alkoholu.

Szybki wypad do sklepu po piwo zamienił się więc w interwencję policji, uszkodzony samochód i konieczność usunięcia barier. Na miejsce wezwano pracowników MZDiM. Aby umożliwić usunięcie samochodu, konieczne było wycięcie barier ochronnych.

Dzięki temu udało się wydostać Opla bez dodatkowego uszkodzenia elewacji budynku.

74-latek został przewieziony do izby wytrzeźwień. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu i sporządzili dokumentację dotyczącą zdarzenia.

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Teraz sprawą zajmie się sąd

Podróż „na skróty” będzie miała dla kierowcy znacznie poważniejsze konsekwencje niż tylko uszkodzony samochód. Sprawa trafi do sądu, ponieważ mężczyzna prowadził samochód w stanie nietrzeźwości.

W Polsce kierowca może mieć w organizmie mniej niż 0,2 promila alkoholu. Od 0,2 do 0,5 promila mówimy o stanie po użyciu alkoholu, natomiast powyżej 0,5 promila jest to stan nietrzeźwości i prowadzenie pojazdu stanowi przestępstwo.

Za jazdę w stanie nietrzeźwości kierowcy grożą m.in. wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów, a w określonych przypadkach również kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Policjanci przypominają, że nawet pozornie krótka podróż „tylko do sklepu” nie usprawiedliwia wsiadania za kierownicę po alkoholu. W tym przypadku 74-latek chciał najwyraźniej zaoszczędzić kilka metrów, ale zamiast szybko dotrzeć do sklepu, utknął między budynkiem a barierami i będzie musiał odpowiedzieć za swoje zachowanie przed sądem.

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