9-latek na hulajnodze potrącony przez busa. Chłopiec trafił do szpitala. Policja wskazała przyczynę

Adrian Teliszewski
2025-10-14 15:36

W Żorach 9-letni chłopiec został potrącony przez busa. Poszkodowane dziecko trafiło do szpitala z urazem nogi. Za kierownicą mercedesa siedział 79-letni mężczyzna. Jak wynika z pierwszych informacji przekazanych przez służby, to właśnie senior nie zachował należytej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa dziecku.

Autor: Policja Żory/ Materiały prasowe
  • W Żorach 9-letni chłopiec został potrącony przez busa, kierowanego przez 79-letniego mężczyznę.
  • Do zdarzenia doszło, gdy kierowca busa nie ustąpił pierwszeństwa dziecku.
  • Chłopiec z urazem nogi został przetransportowany do szpitala.

79-latek potrącił dziecko na hulajnodze. Chłopiec z urazem nogi w szpitalu

Sceny mrożące krew w żyłach rozegrały się na oczach przechodniów. Poniedziałkowe (13 października) popołudnie, godzina szczytu na Alei Jana Pawła II. Nagle spokój został przerwany przez pisk opon i odgłos uderzenia. Jak informują funkcjonariusze policji, którzy pracowali na miejscu zdarzenia, wszystko wskazuje na winę 79-letniego kierowcy.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 79-letni kierowca busa marki Mercedes Sprinter nie ustąpił pierwszeństwa dziecku, które przejeżdżało przez oznakowany przejazd dla rowerzystów – czytamy w komunikacie policji. Siła uderzenia była na tyle duża, że 9-latek podróżujący na hulajnodze stracił równowagę i z impetem runął na asfalt. To prawdziwy cud, że zdarzenie nie zakończyło się tragedią.

Na miejscu błyskawicznie pojawił się zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy udzielili chłopcu pierwszej pomocy, a następnie podjęli decyzję o przewiezieniu go do szpitala. Dziecko doznało urazu nogi i trafiło na szczegółowe badania diagnostyczne, które mają wykluczyć poważniejsze obrażenia wewnętrzne.

Co grozi 79-letniemu kierowcy? Policja apeluje o ostrożność po zmroku

Funkcjonariusze policji przebadali 79-letniego kierowcę mercedesa na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był trzeźwy. Nie zwalnia go to jednak z odpowiedzialności za spowodowanie wypadku. Sprawą zajmie się teraz sąd, który zadecyduje o dalszym losie seniora. Grozi mu nie tylko wysoka grzywna, ale również utrata prawa jazdy.

Przy okazji tego wypadku policja po raz kolejny apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o wzmożoną czujność, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. - Jesienią szybciej zapada zmrok, a warunki pogodowe często utrudniają widoczność. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i wzajemny szacunek na drodze – przypominają mundurowi.

Funkcjonariusze podkreślają, jak ważne jest, aby piesi i rowerzyści byli widoczni dla kierowców. Elementy odblaskowe, sprawne oświetlenie w pojeździe i jasne ubrania mogą uratować życie. Pamiętajmy o prostej zasadzie: Widoczny – znaczy bezpieczny.

ŚLĄSKA POLICJA
HULAJNOGA
POTRĄCONE DZIECKO