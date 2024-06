Koszmar! Utonęła 9-letnia dziewczynka. Tragiczny początek wakacji

Pożar w kopalni Jankowice, ewakuowano górników. Do akcji wkroczyli ratownicy górniczy

Do tej tragedii doszło w niedzielę 23 czerwca. W zbiorniku wodnym na terenie Glinicy (pow. lubliniecki) utonęła 9-letnia dziewczynka. - Wstępne ustalenia wskazują, że dziewczynka wraz z innymi niepełnoletnimi dziećmi kąpała się w miejscu zabronionym bez nadzoru osób dorosłych - informuje zespół prasowy śląskiej policji.

Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności tej tragedii. - Wybierając teren do wypoczynku nad wodą pamiętaj o tym, by korzystać z miejsc do tego przeznaczonych najlepiej tam, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Zwracaj szczególną uwagę na swoje dzieci! - apelują policjanci.

W niedzielę w woj. lubelskim utonął 27-letni mężczyzna. Razem z bliskimi pływał rowerkiem wodnym. - Będąc ok. 30 metrów od brzegu zdjął kapok i postanowił, że dopłynie do brzegu. Niestety, zaczął się topić i zniknął pod wodą - przekazał rzecznik lubelskiej policji nadkom. Andrzej Fijołek.