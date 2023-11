9 osób rannych po zderzeniu czołowym autobusu miejskiego z busem

Czterech górników zginęło w kopalni Sobieski w Jaworznie. Prokuratura zbada, jak do tego doszło

Koszmarny wypadek w Tychach. Dziewięć osób rannych

W środę, 29 listopada w Tychach na drodze przy zakładowej na wysokości zakładu grupy FCA (Stellantis) doszło do zderzenia autobusu miejskiego i busa osobowego. Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb około godziny 6.30.

Do zdarzenia doszło na drodze oznaczonej jako strefa Ruchu. Tam czołowo zderzyły się ze sobą autobus i bus osobowy. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. W zdarzeniu ucierpiało dziewięć osób - przekazuje p.o. mł. asp. Paulina Kęsek, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tychach.Na miejsce zadysponowano co najmniej sześć karetek pogotowia, zastępy straży pożarnej oraz policję. W zdarzeniu rannych zostało dziewięć osób. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

