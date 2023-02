Radna z Zabrza chciała zabrać mieszkańcom 60 zł i oddać 29 zł! Szokujący pomysł hitem w sieci

Diana i Małgosia chcą wrócić do "swojego domku", ale jego już nie ma. Zniszczył go wybuch gazu w Katowicach [ZDJĘCIA]

Radna z Zabrza pokazała, jak Polski Ład wpływa na budżet miasta

Agnieszka Rupniewska wybrała się na ulice Zabrza, by uzmysłowić mieszkańcom, w jaki sposób rządowy Polski Ład wpływa na stan budżetu miasta. Radna oferowała, że da każdemu uczestnikowi sondy po 29 złotych, jeśli dana osoba odda jej 60 swoich ciężko zarobionych złotych. Oczywiście nikt nie zgodził się na tę niezbyt korzystną transakcję. O co jednak chodzi w całej akcji, z której nagranie jest hitem na Tik Toku? Otóż jak informuje radna Agnieszka Rupniewska, " ten eksperyment wziął się stąd, że nasze miasto z powodu Polskiego Ładu i zmian w podatkach, jakie wprowadził PiS, straci rocznie 60 milionów złotych, a w ramach rekompensaty dostanie 29 milionów złotych". - Są tacy politycy, którzy próbują nam wmówić, że my jako mieszkańcy i jako miasto na tym zyskujemy - dodaje Rupniewska. Radna z Zabrza pytała też mieszkańców, czy woleliby mieć 60 złotych i decydować, na co je mogą przeznaczyć, czy 29 złotych w sytuacji, gdy cel jest określony z zewnątrz. Każdy z zapytanych mieszkańców widział wyraźnie, że straciłby na tym eksperymencie.

Filmik radnej z Zabrza hitem na Tik Toku

Filmik opublikowany 1 lutego jest hitem na Tik Toku. Obejrzało go już prawie 450 tys. użytkowników. - Piękna akcja! Otwiera oczy. Pytanie: jak wielu osobom - komentuje pani Olga. - Taka akcja powinna wyładować na bilbordach żeby wytłumaczyć rozdawnictwo PiS - twierdzi Patka. - Założę się, że to nie jest takie proste, ale politycy zawsze manipulują, więc nie jestem specjalnie zaskoczony - twierdzi użytkownik o nazwie Curt.

Agnieszka Rupniewska zasłynęła w 2010 roku z bardzo prowokacyjnego hasła. Gdy walczyła o mandat radnej do sejmiku śląskiego z ramienia SLD, proponowała wyborcom... SEKS! To skrót od jej hasła wyborczego, czyli "Skutecznie Efektywnie Kreatywnie Sumiennie". W 2018 roku przegrała walkę o fotel prezydenta z Małgorzatą Mańką-Szulik o włos w stosunku 51,5 do 48,4 procenta głosów.