Agresywne psy uciekły z posesji. Cztery osoby ranne, w tym dzieci. Atak w powiecie kłobuckim

Martyna Urban
2026-03-30 13:58

Niebezpieczne zdarzenie w Krzepicach. Dwa psy, które wydostały się z jednej z posesji, zaatakowały cztery osoby – w tym troje dzieci. Dwoje z nich trafiło do szpitala. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.



Do groźnego zdarzenia doszło w niedzielę, 29 marca, około godziny 17.50 w Krzepice w powiecie kłobuckim. Jak jako pierwszy podał portal TVN24, dwa agresywne psy wydostały się z prywatnej posesji i zaatakowały kilka osób.

Początkowo policja otrzymała zgłoszenie o ataku zwierząt na 11-letniego chłopca na rynku. W trakcie ustaleń okazało się jednak, że wcześniej psy zaatakowały inne osoby.

– Z policyjnych ustaleń wynika, że z jednej z posesji w Krzepicach wydostały się dwa psy. Najpierw przy ulicy Ogrodowej zaatakowały dwie nastolatki, a następnie w rejonie rynku zaatakowały 37-letnią kobietę oraz 11-letniego chłopca – przekazał podkom. Kamil Raczyński z Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

W wyniku ataku ranne zostały w sumie cztery osoby. Najpoważniejsze obrażenia odniosły dzieci – 11-letni chłopiec oraz 13-letnia dziewczynka. Oboje zostali przetransportowani do szpitala. Obecnie nie jest znany ich stan zdrowia.

O zdarzeniu poinformowano także Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobucku. Decyzją powiatowego lekarza weterynarii zwierzęta zostały zabezpieczone. Policjanci ustalili również, że psy miały aktualne szczepienia.

Sprawą zajmuje się prokuratura

Obecnie funkcjonariusze prowadzą czynności pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Częstochowie. Śledczy wyjaśniają dokładny przebieg zdarzenia i ustalają, w jaki sposób zwierzęta wydostały się z posesji.

Postępowanie prowadzone jest w kierunku narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. W zależności od ustaleń śledczych właściciel zwierząt może ponieść odpowiedzialność karną.

Policja apeluje również o ostrożność i przypomina właścicielom zwierząt o obowiązku odpowiedniego zabezpieczenia posesji, aby nie dopuścić do podobnych sytuacji w przyszłości.

Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ATAK
KŁOBUCK
PIES