Agresywne psy zaatakowały cztery osoby. Dzieci trafiły do szpitala

Do groźnego zdarzenia doszło w niedzielę, 29 marca, około godziny 17.50 w Krzepice w powiecie kłobuckim. Jak jako pierwszy podał portal TVN24, dwa agresywne psy wydostały się z prywatnej posesji i zaatakowały kilka osób.

Początkowo policja otrzymała zgłoszenie o ataku zwierząt na 11-letniego chłopca na rynku. W trakcie ustaleń okazało się jednak, że wcześniej psy zaatakowały inne osoby.

– Z policyjnych ustaleń wynika, że z jednej z posesji w Krzepicach wydostały się dwa psy. Najpierw przy ulicy Ogrodowej zaatakowały dwie nastolatki, a następnie w rejonie rynku zaatakowały 37-letnią kobietę oraz 11-letniego chłopca – przekazał podkom. Kamil Raczyński z Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

W wyniku ataku ranne zostały w sumie cztery osoby. Najpoważniejsze obrażenia odniosły dzieci – 11-letni chłopiec oraz 13-letnia dziewczynka. Oboje zostali przetransportowani do szpitala. Obecnie nie jest znany ich stan zdrowia.

O zdarzeniu poinformowano także Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobucku. Decyzją powiatowego lekarza weterynarii zwierzęta zostały zabezpieczone. Policjanci ustalili również, że psy miały aktualne szczepienia.

Sprawą zajmuje się prokuratura

Obecnie funkcjonariusze prowadzą czynności pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Częstochowie. Śledczy wyjaśniają dokładny przebieg zdarzenia i ustalają, w jaki sposób zwierzęta wydostały się z posesji.

Postępowanie prowadzone jest w kierunku narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. W zależności od ustaleń śledczych właściciel zwierząt może ponieść odpowiedzialność karną.

Policja apeluje również o ostrożność i przypomina właścicielom zwierząt o obowiązku odpowiedniego zabezpieczenia posesji, aby nie dopuścić do podobnych sytuacji w przyszłości.