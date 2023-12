Atak nożownika na 27-latka w Jaworznie. 42-letni napastnik jest w rękach policji!

27-latek został zaatakowany niedaleko bloku, w którym mieszka

- Mogę potwierdzić, że jest zatrzymana osoba do tej sprawy - powiedział PAP aspirant sztabowy Adam Jachimczak z zespołu prasowego śląskiej policji. Młodsza aspirant Justyna Wiszowaty z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie dodała, że zatrzymany to mężczyzna w wieku 42 lat. Dodatkowe informacje mundurowi mają przekazać w kolejnych godzinach.

Informację o przestępstwie służby otrzymały ok. 16.30. Ofiara ataku została odnaleziona przy ul. Kwiatowej, ale do ataku mogło dojść przy ul. Kolbego, skąd ranny przeszedł prawdopodobnie ulicą Starowiejską; tak wskazują ślady krwi – relacjonują policjanci. Raniony w okolice klatki piersiowej mężczyzna zdołał jeszcze zadzwonić do matki, która zawiadomiła służby. 27-latek został w bardzo poważnym stanie zabrany do szpitala. Według ostatnich informacji, jest przytomny.

- Nie mamy stuprocentowej pewności, że sprawca użył noża – takie otrzymaliśmy zgłoszenie od członka rodziny - czy też innego narzędzia. Nie mam wiedzy, by zostało ono zabezpieczone. Dopiero ustalamy okoliczności tego zdarzenia - mówiła wczoraj, przed zatrzymaniem napastnika, rzeczniczka jaworznickiej policji, mł. asp. Wiszowaty.

