Auto 33-latki wbiło się w nadjeżdżającą ciężarówkę. Z auta została miazga

Koszmarny wypadek. Nie żyje 33-letnia kobieta. Jej auto wbiło się w ciężarówkę

Do zdarzenia doszło 12 marca około 9.30 w Międzybrodziu Bialskim na ulicy Żywieckiej. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierująca fiatem panda 33-letnia mieszkanka powiatu bielskiego, z nieustalonych dotychczas przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zderzenia z samochodem ciężarowym. Na skutek zdarzenie kierująca z ciężkimi obrażeniami ciała trafiła do szpitala, gdzie pomimo wysiłków lekarzy zmarła.

Czytaj także: Daria dzień przed tragedią obchodziła urodziny. Zginęła po tym, jak wjechało w nią auto

Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci oraz pozostałe służby. Obecny był również biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Na czas prowadzonych czynności policjanci kierowali ruchem. Śledczy w prowadzonym postępowaniu będą ustalali szczegółowe przyczyny oraz okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Daria zginęła w potwornym wypadku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.