Góra Siewierska: Awantura i uderzenie pałką. Nagranie trafiło do sieci

Do incydentu doszło 29 września w godzinach popołudniowych w rejonie ul. Leśnej w Górze Siewierskiej. W internecie opublikowano materiał wideo, na którym kobieta uwieczniła konflikt pomiędzy grupą osób a 43-letnim Nigeryjczykiem.

Na nagraniu słychać, jak autorka filmu kilkukrotnie nawołuje mężczyznę, by zachował dystans. Następnie sytuacja eskaluje i dochodzi do przepychanki. Według policji opublikowany wideo zaczyna się w trakcie konfliktu, a nie ukazuje, co doprowadziło do zaognienia sytuacji.

W pewnym momencie na wideo zarejestrowano uderzenie obcokrajowca pałką, po którym dochodzi do kolejnych przepychanek. Widać też, jak mężczyzna dzwoni na numer alarmowy. Z relacji krążących w sieci wynika, że przed rozpoczęciem nagrywania miał on zaatakować jednego z uczestników kłótni.

Dwie wersje wydarzeń w Górze Siewierskiej

Policja informuje, że w związku ze sprawą wpłynęły dwa zgłoszenia. Młodszy aspirant Marcin Szopa z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie potwierdził, że uczestnicy incydentu przedstawili różne wersje przebiegu zdarzenia.

– Należy podkreślić, że filmik jest puszczony od pewnego momentu – przekazał rzecznik KPP w Będzinie.

Początkowo mundurowi interweniujący na miejscu nie widzieli nagrania – trafiło ono do sieci nieco później. Funkcjonariusze poinformowali uczestników o prawnych konsekwencjach ich zachowania.

Po badaniu lekarskim w szpitalu, 29 września obywatel Nigerii złożył formalne doniesienie na policji. Ze strony pozostałych osób zaangażowanych w kłótnię, do tej pory nie wypłynęło oficjalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez 43-latka.

Służby oczekują na wynik obdukcji, która ma potwierdzić odniesienie obrażeń przez obcokrajowca w wyniku uderzenia pałką. Dopiero po zgromadzeniu całego materiału dowodowego, policja będzie mogła dokładnie zrekonstruować zajście.

Pościg w powiecie będzińskim:

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Nigeryjczyk chciał rozbić namiot w Górze Siewierskiej?

Kluczowe mogą okazać się również opublikowane zdjęcia, na których widnieje rzekome miejsce próby rozstawienia przez 43-latka prowizorycznego namiotu.

To właśnie obozowanie w tym miejscu mogło zaniepokoić mieszkańców. Służby podkreślają, że samo przebywanie na łące nie jest przestępstwem, jednak dokładne powody obecności mężczyzny w tym rejonie wciąż są przedmiotem badań.

Policja potwierdziła już, że uczestnik zdarzenia to 43-letni obywatel Nigerii przebywający legalnie na terytorium Polski.

Co działo się w Górze Siewierskiej przed rozpoczęciem nagrywania?

Najważniejszą kwestią do wyjaśnienia pozostaje to, co sprowokowało kłótnię zarejestrowaną na filmie.

Wideo stanowi istotny dowód w sprawie, lecz jest to wyłącznie wycinek większej całości. Funkcjonariusze będą zestawiać jego treść z relacjami świadków i uczestników incydentu, dokumentacją ze szpitala oraz innymi zgromadzonymi poszlakami.

– Będziemy wyjaśniać sprawę – zapowiedział rzecznik będzińskiej policji.

Na chwilę obecną nikt nie usłyszał zarzutów, a o ewentualnych konsekwencjach karnych oraz wskazaniu winnych zadecydują organy prowadzące to postępowanie.