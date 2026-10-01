Awantura z 43-letnim obywatelem Nigerii. Nagranie trafiło do sieci, a wideo dzieli internautów

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-10-01 17:17

W sieci krąży nagranie z Góry Siewierskiej, na którym widać kłótnię z udziałem 43-letniego Nigeryjczyka. Kobieta na filmie krzyczy, by mężczyzna odszedł, a ten zostaje uderzony pałką, po czym dzwoni po pomoc. Policja informuje, że wideo nie ukazuje całego zajścia, dlatego trwają czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej sytuacji.

Dwa niewyraźne ujęcia z nagrania szarpaniny między mężczyznami na drodze. O incydencie w Górze Siewierskiej pisze SE.
Autor: Karina Kamela/ Facebook

Góra Siewierska: Awantura i uderzenie pałką. Nagranie trafiło do sieci

Do incydentu doszło 29 września w godzinach popołudniowych w rejonie ul. Leśnej w Górze Siewierskiej. W internecie opublikowano materiał wideo, na którym kobieta uwieczniła konflikt pomiędzy grupą osób a 43-letnim Nigeryjczykiem.

Na nagraniu słychać, jak autorka filmu kilkukrotnie nawołuje mężczyznę, by zachował dystans. Następnie sytuacja eskaluje i dochodzi do przepychanki. Według policji opublikowany wideo zaczyna się w trakcie konfliktu, a nie ukazuje, co doprowadziło do zaognienia sytuacji.

W pewnym momencie na wideo zarejestrowano uderzenie obcokrajowca pałką, po którym dochodzi do kolejnych przepychanek. Widać też, jak mężczyzna dzwoni na numer alarmowy. Z relacji krążących w sieci wynika, że przed rozpoczęciem nagrywania miał on zaatakować jednego z uczestników kłótni.

Dwie wersje wydarzeń w Górze Siewierskiej

Policja informuje, że w związku ze sprawą wpłynęły dwa zgłoszenia. Młodszy aspirant Marcin Szopa z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie potwierdził, że uczestnicy incydentu przedstawili różne wersje przebiegu zdarzenia.

– Należy podkreślić, że filmik jest puszczony od pewnego momentu – przekazał rzecznik KPP w Będzinie.

Początkowo mundurowi interweniujący na miejscu nie widzieli nagrania – trafiło ono do sieci nieco później. Funkcjonariusze poinformowali uczestników o prawnych konsekwencjach ich zachowania.

Po badaniu lekarskim w szpitalu, 29 września obywatel Nigerii złożył formalne doniesienie na policji. Ze strony pozostałych osób zaangażowanych w kłótnię, do tej pory nie wypłynęło oficjalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez 43-latka.

Służby oczekują na wynik obdukcji, która ma potwierdzić odniesienie obrażeń przez obcokrajowca w wyniku uderzenia pałką. Dopiero po zgromadzeniu całego materiału dowodowego, policja będzie mogła dokładnie zrekonstruować zajście.

Pościg w powiecie będzińskim:

Policyjny pościg w powiecie będzińskim
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Nigeryjczyk chciał rozbić namiot w Górze Siewierskiej?

Kluczowe mogą okazać się również opublikowane zdjęcia, na których widnieje rzekome miejsce próby rozstawienia przez 43-latka prowizorycznego namiotu.

To właśnie obozowanie w tym miejscu mogło zaniepokoić mieszkańców. Służby podkreślają, że samo przebywanie na łące nie jest przestępstwem, jednak dokładne powody obecności mężczyzny w tym rejonie wciąż są przedmiotem badań.

Policja potwierdziła już, że uczestnik zdarzenia to 43-letni obywatel Nigerii przebywający legalnie na terytorium Polski.

Co działo się w Górze Siewierskiej przed rozpoczęciem nagrywania?

Najważniejszą kwestią do wyjaśnienia pozostaje to, co sprowokowało kłótnię zarejestrowaną na filmie.

Wideo stanowi istotny dowód w sprawie, lecz jest to wyłącznie wycinek większej całości. Funkcjonariusze będą zestawiać jego treść z relacjami świadków i uczestników incydentu, dokumentacją ze szpitala oraz innymi zgromadzonymi poszlakami.

– Będziemy wyjaśniać sprawę – zapowiedział rzecznik będzińskiej policji.

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Na chwilę obecną nikt nie usłyszał zarzutów, a o ewentualnych konsekwencjach karnych oraz wskazaniu winnych zadecydują organy prowadzące to postępowanie.

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