Nie podano co jest przyczyną awarii

Awaria magistrali wodociągowej. Ponad dwa tysiące odbiorców bez wody

We wtorek, 4 lutego doszło do awarii magistrali wodociągowej w Bielsku-Białej. Doszło do niej w południowo-wschodniej części miasta. Rzecznik bielskiego magistratu Tomasz Ficoń przekazał, że woda nie dociera do około 2,5 tys. odbiorców.