Awionetka runęła do jeziora Międzybrodzkiego. Wiemy, co z pilotem!

Anna Kisiel
żródło PAP
2025-10-08 19:32

Awionetka zmuszona była wylądować awaryjnie na Jeziorze Międzybrodzkim w środę wieczorem. Pilot wydostał się z maszyny o własnych siłach i został podjęty przez ratowników WOPR – podała Polska Agencja Prasowa, powołując się na rzecznik żywieckich strażaków.

  • W środę wieczorem (8 października) awionetka lecąca z lotniska w Kaniowie koło Bielska-Białej awaryjnie wylądowała na Jeziorze Międzybrodzkim z powodu problemów technicznych.
  • Pilot opuścił maszynę o własnych siłach i został podjęty przez ratowników WOPR, a następnie przekazany pogotowiu; samolot zatonął.
  • Specjalistyczna grupa płetwonurków ma wydobyć samolot z jeziora, a Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśni przyczyny zdarzenia.
  • Szybka reakcja służb ratowniczych i doświadczenie pilota pozwoliły uniknąć tragedii.

Do dramatycznej sytuacji doszło w środę wieczorem (8 października), gdy awionetka leciała z lotniska w Kaniowie koło Bielska-Białej. Jak relacjonuje kpt. Tomasz Kołodziej, rzecznik żywieckich strażaków, w pewnym momencie pilot zauważył problemy techniczne i zdecydował się na awaryjne lądowanie na tafli Jeziora Międzybrodzkiego.

Pilot wydostał się z awionetki o własnych siłach. Leciał sam. Został podjęty przez ratowników WOPR i przekazany pogotowiu. Samolot po chwili zatonął – przekazał kpt. Kołodziej, cytowany przez PAP.

Na miejscu natychmiast podjęto działania ratunkowe. Ratownicy WOPR sprawnie podnieśli pilota z wody, a następnie przekazali go pod opiekę służb medycznych. Dzięki szybkiej reakcji służb i doświadczeniu pilota udało się uniknąć tragedii, choć awionetka całkowicie zatonęła.

Strażak dodał, że do akcji przystąpi specjalistyczna grupa płetwonurków, która prawdopodobnie w czwartek (9 października) spróbuje wydobyć samolot z jeziora. To standardowa procedura przy awaryjnym lądowaniu wodnym, szczególnie gdy maszyna może stanowić zagrożenie środowiskowe lub wymagać zabezpieczenia dla potrzeb dalszego dochodzenia.

Przyczyny awaryjnego lądowania będzie wyjaśniać Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. - Na tym etapie nie znamy jeszcze dokładnej przyczyny zdarzenia. Będziemy czekać na oficjalny raport komisji, który pozwoli ustalić, co doprowadziło do lądowania na wodzie – podkreślają śledczy.

