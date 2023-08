Bandyta w kominiarce i bronią w ręku napadł na sklep. Ekspedientka przywaliła mu tym, co miała pod ręką

Ojciec Wiktorii zrobił to po śmierci córki. Wystarczyło jedno zdjęcie, by wszystkim pękły serca

Chciał okraść sklep w Jaworznie. Reakcja ekspedientki była bezcenna

Do próby napadu na sklep ogólnospożywczy na Osiedlu Stałym w Jaworznie. Uzbrojony mężczyzna wtargnął do sklepu przy Alei Tysiąclecia. Uzbrojony mężczyzna wtargnął do sklepu i zaczął grozić ekspedientce. Zażądał wydania pieniędzy, jednak to co zrobiła ekspedientka, totalnie wytrąciło go z pantałyku.

- Wyjęła kasetkę i uderzyła nią agresora w ręce - opowiada sierżant sztabowa Justyna Wiszowaty z KMP w Jaworznie.

Spłoszony bandzior, całkowicie zaskoczony reakcją ekspedientki, rzucił się do ucieczki. Z zeznań ekspedientki wynika, że uciekając oddał jeden strzał, a w sklepie rozległ się głośny huk. Policja przypuszcza, że była to broń gazowa, ale to jest w trakcie ustalania.

Aktualnie trwają czynności operacyjne w celu zatrzymania sprawcy. Trwają przesłuchania świadków, zabezpieczono nagrania z monitoringu. Za usiłowanie rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu sprawcy grozi kara więzienia od 3 do 12 lat.

