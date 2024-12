Robią to od 113 lat!

Barbórka 2024. Piękna tradycja, orkiestra dęta budzi mieszkańców Nikiszowca

Barbórka to tradycyjne święto górnicze obchodzone w dniu św. Barbary z Nikomedii. Tego dnia świętują przede wszystkim górnicy. Górnicza orkiestra dęta kopalni Wieczorek tradycyjnie w Barbórkę budzi mieszkańców Katowic. Uczyni to, jak co roku o godzinie 7. na Nikiszowcu.