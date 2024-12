Wybrano go jednogłośnie

Barbórka 2024 na katowickim Nikiszowcu odbył się tradycyjny poranny przemarsz orkiestry górniczej. 4 grudnia nad ranem jak co roku muzycy górniczej orkiestry dętej przy KWK "Wieczorek" obudzili mieszkańców.

W 2020 roku barbórka odbywała się w cieniu pandemii koronawirusa. Nie było karczm piwnych, ale jak co roku orkiestra pojawiła się by obudzić mieszkańców.

Barbórka. Co to za święto?

Barbórka, znana przede wszystkim jako Dzień Górnika, jest świętem nie tylko w branży górniczej. Święta Barbara z Nikomedii jest patronką nie tylko górników, ale wszystkich osób, które pracują w pocie czoła a ich profesja wiąże się z dużym ryzykiem. Chodzi zatem o marynarzy, rybaków, żołnierzy, więźniów, kamieniarzy. Święta Barbara jest również patronką dobrej śmierci.

Barbórka. Tak wyglądała niegdyś praca górników. Archiwalne zdjęcia [GALERIA]

Górnictwo na Śląsku ma bardzo bogatą tradycję. Pierwsze wzmianki o wykorzystaniu węgla pojawiły się już w 1542 roku. Udokumentowane wydobycie węgla kamiennego zaczęto na Górnym Śląsku dopiero w połowie XVII wieku. Dynamiczny rozwój górnictwa nastąpił jednak głównie w kolejnych dwóch stuleciach, gdy Śląsk znajdował się pod panowaniem Królestwa Prus, stawiającego w dużej mierze na rozbudowie górnictwa. Przez stulecia wydobycie węgla stanowiło główną gałąź gospodarki regionu. Tak jest zresztą do dziś, choć w coraz mniejszym stopniu.

Zapraszamy Was w małą podróż po historii górnictwa. W galerii poniżej możecie zobaczyć archiwalne zdjęcia. Tak kiedyś wyglądała praca górnika w kopalni.

