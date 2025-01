Będzie WOŚP dla zwierząt! Poseł Łukasz Litewka ujawnia szczegóły. "Wreszcie mogę Wam o tym powiedzieć"

To polskie miasto jest nazywane "Małym Wiedniem". Jego architektura zachwyca

W 2025 roku wystartuje wyjątkowe wydarzenie, które ma szansę na trwałe zmienić los zwierząt w Polsce. „Zwierzogranie”, czyli Wielka Orkiestra Pomocy dla Zwierząt, to inicjatywa, której celem jest wsparcie czworonożnych przyjaciół w potrzebie. Jej pomysłodawcą jest poseł Łukasz Litewka, który ogłosił projekt z ogromnym entuzjazmem w mediach społecznościowych.

- W 2025 roku zorganizujemy ZWIERZOGRANIE, czyli Wielką Orkiestrę Pomocy dla Zwierząt! Od zawsze sugerowaliście mi w komentarzach, że "chcielibyście", że "musi powstać", więc choler*, zróbmy to! W rękach trzymam oficjalny list od Jurka Owsiaka, który popiera nasz pomysł! – napisał Litewka, wywołując falę pozytywnego odzewu.

Poseł podkreślił, że miłość do zwierząt oraz marzenie o stworzeniu ogólnopolskiego ruchu na ich rzecz skłoniły go do podjęcia tego ambitnego wyzwania. - Bo kocham zwierzęta i nie boję się marzyć, wiem, że Wy też! – dodał.

Choć szczegóły projektu nie zostały jeszcze ujawnione, Litewka zapowiedział, że cel Zwierzogrania jest wyjątkowy i już wkrótce usłyszy o nim cała Polska. Pomysł zyskał pierwszych partnerów, a inicjatywę wsparł sam Jurek Owsiak, legenda charytatywnej pomocy.

Litewka zachęca wszystkich miłośników zwierząt do aktywnego wsparcia akcji. Na oficjalnej stronie Zwierzogrania każdy może dołączyć do licznika inicjatywy, naciskając symbol łapki psa. - Podaj łapę i graj z nami! Im więcej osób na liczniku Zwierzogrania, tym większe wsparcie i zainteresowanie – zaapelował.

Organizatorzy liczą również na udostępnienia i rozgłos w mediach społecznościowych. - Zwierzoluby, pokażmy ilu nas jest – zakończył Litewka, motywując Polaków do zaangażowania w akcję, która może stać się nowym symbolem pomocy zwierzętom w naszym kraju.

Szczegóły na temat akcji znajdziecie TUTAJ.

Czy Zwierzogranie stanie się kolejnym wielkim wydarzeniem jednoczącym ludzi w szlachetnym celu? Wkrótce się przekonamy!

