Bez litości dla podejrzanych

Bestialskie zabójstwo 8-letniego Kamilka. Sąd podjął decyzję w sprawie matki i ojczyma

Ojczym i matka ośmioletniego Kamilka z Częstochowy, Dawid B. i Magdalena B., oskarżeni o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, pozostaną w areszcie. Sąd Apelacyjny w Katowicach przedłużył stosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego wobec nich do 23 listopada. Sprawa brutalnego maltretowania i śmierci Kamila wstrząsnęła opinią publiczną, prowadząc do zmian w prawie. Co dalej z procesem?